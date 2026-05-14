【SVリーグ】大阪ブルテオン 3ー1 ジェイテクトSTINGS愛知（5月10日・男子CS準決勝）

【映像】相手が総ツッコミの“反則”珍プレー

男子バレーで「そんなことある？」という珍プレーが飛び出した。スパイクを拾った選手がそのままレシーブ…流れるような“反則”に相手チームは総ツッコミ。さらに場内は沸き、「15回はリピートした」とネットも盛り上がった。

大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）セミファイナルの第2戦が行われ、レギュラーシーズン3位のジェイテクトSTINGS愛知は同2位の大阪ブルテオンと対戦。ファイナル進出をかけた緊迫の展開の中、謎のプレーに場内は笑いに包まれた。

STINGS愛知が第2セット13ー12とリードする場面、呂姜耀凱のサーブを拾われると、大阪Bのミゲル・ロペスが中央から強烈なバックアタック。これを拾ったのが藤中謙也だった。32歳のベテランアウトサイドヒッターがかろうじて手に当てたボールがコート脇へ飛ぶと、その直後、藤中が猛然とそのボールに向かっていったのだ。そして再びアンダーハンドで上げるとボールはライトへ上がり、場内に笛が鳴り響く中、ステファン・ボワイエはしれっと相手コートへスパイクを打ち込んだ。しかし、これは当然ながら反則だった……。

珍妙なのは、プレーそのものと、直後の藤中のリアクションだ。当の本人は何が起きたのかわからない様子で、審判に向かってキョトンとした表情。ステファン・デファルコはそんな彼を見ながら両肩をポンと掴み、ボワイエは下を向いて笑いを抑えきれない様子だった。

藤中はその後、「やってしまった…」といった表情を見せていたが、一連のシーンは放送席でも大きな話題に。解説を務めた元日本代表・齋藤信治は「今のは藤中がディグをして、もう一回いきましたもんね」と話すと、実況・足立清紀も「ちょっとおとぼけな感じでしたけど藤中謙也。これ確信犯ですよね？」と伝え、齋藤も「自分の目がおかしいのかと思ったんですけど（そんなことはないはず）。自分しか追いつけなかったから仕方がない」とコメント。さらに実況は「緊張感のある試合の中でうまく和ませようというようなプレーだったかもしれません」と、藤中が無心で繰り出した“連続レシーブ”を擁護していた。

この場面はファンの間でも話題を集め、SNSでは「夢中になりすぎて自分があげたこと忘れた？」「1本目自分なの忘れたのかww」「自分がレシーブしたこと忘れたとしか…けどそんなことあります？」「もちろんルール違反なんだけど藤中長男の真面目さがよく出てるというか」「狩猟犬によく見られる追跡本能だわ」といった分析が寄せられると同時に、「すっとぼけ藤中15回はリピートした」「今日一笑ったやつwwwwあんな張り詰めた雰囲気の中でしぬほど笑うと思わなんだwww」と、ネット上も笑いに包まれていた。

なお、藤中はこの試合で3本のブロックに加え、11点を挙げたアタック決定率は57.9％をマークするなど際立つパフォーマンスを発揮。さらにはサーブレシーブも20本受けて成功率42.5％と、まさに攻守においてチームの軸となった。それでも今季2位を走った大阪Bの牙城は高く、チームは1ー3で敗戦。STINGS愛知はセミファイナルで敗退となった。（ABEMA de J SPORTS／SVリーグ）