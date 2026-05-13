そのまま食べるだけではもったいない！カリカリ絶品「魚肉ソーセージチップス」

魚肉ソーセージがチップスに変身！

おやつやおつまみに定番の魚肉ソーセージ。そのまま食べるのが一般的ですが、薄切りにしてレンジ加熱すると、おいしいチップスに大変身！ 今回は、パリパリ食感が楽しい魚肉ソーセージチップスの作り方をご紹介します。





できるだけ薄めに魚肉ソーセージをスライスし、電子レンジのターンテーブルに並べて加熱するだけ。様子を見ながら少しずつ加熱し、水分が飛んだら完成です。

つまみ食いが止まらない！と絶賛の声

つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）にも「普段の魚肉ソーセージとは全然違う雰囲気になって驚いた」「つまみ食いが止まりません！」など、魚肉ソーセージの新しい姿に驚き、味に感動したというコメントがたくさん寄せられています。





輪切りではなく縦長にスライスしたり、サラダのトッピングにするなどのアレンジリポートもあり、参考になりますね。

食べ慣れた味でも、食感が違うと新鮮な気持ちで食べられるもの。今まで体験したことがない新しい魚肉ソーセージのおいしさを体験してみてください。

（TEXT：菱路子）

画像提供：Adobe Stock