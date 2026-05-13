『ガラスの仮面』連載50周年！1984年版アニメ、TVer初配信
連載50周年を迎えた美内すずえ氏による人気漫画を原作とした、テレビアニメ『ガラスの仮面』1984年版が、13日からTOKYO MXで放送される（毎週水曜 後9：25）。あわせて、放送終了後からTVerで配信。本作のTVer配信は初めてとなる。
【画像】月影先生、大きすぎない？『ガラスの仮面』場面カット
『ガラスの仮面』は演劇界を舞台に、不慮の事故により一線を退いた大女優・月影千草に女優としての資質を見出された主人公・北島マヤが天性の才能を発揮し、ライバルの姫川亜弓と競いながら成長していく物語。
原作は、1975年に『花とゆめ』（白泉社）にて連載スタートし、2025年12月に連載50周年を迎えた。1984年（日本テレビ系・全23話）と2005年（テレビ東京・全51話）の2度のテレビアニメ化、1997年のテレビドラマ化（テレビ朝日系）に続き、数多くの舞台も上演されている少女マンガの金字塔。
■『ガラスの仮面』イントロダクション
平凡だが演劇に熱い思いを抱く少女・北島マヤは、一線を退いた大女優・月影千草に女優の資質を見出される。母親の反対を押し切り家出したマヤは、「劇団つきかげ」で鍛えられながら、かつて月影が演じた、幻の「紅天女」役を目指す。しかし天才少女・姫川亜弓も、その座を狙っていた……。
美内すずえ原作の大ベストセラー少女マンガを初めてアニメ化した作品。マヤと演劇の出会いから、ヘレン・ケラーを題材にした『奇跡の人』で助演女優賞を獲るまでを、アニメ界の巨匠・杉井ギサブローが演出。演劇表現、心理描写を丁寧に描き、ダイナミックなドラマが展開する。
■『ガラスの仮面』キャスト
北島マヤ…勝生真沙子
姫川亜弓…松島みのり
月影千草…中西妙子
速水真澄…野沢那智
桜小路優…三ツ矢雄二
北島春…大橋芳枝
ナレーション…北浜晴子
【画像】月影先生、大きすぎない？『ガラスの仮面』場面カット
『ガラスの仮面』は演劇界を舞台に、不慮の事故により一線を退いた大女優・月影千草に女優としての資質を見出された主人公・北島マヤが天性の才能を発揮し、ライバルの姫川亜弓と競いながら成長していく物語。
■『ガラスの仮面』イントロダクション
平凡だが演劇に熱い思いを抱く少女・北島マヤは、一線を退いた大女優・月影千草に女優の資質を見出される。母親の反対を押し切り家出したマヤは、「劇団つきかげ」で鍛えられながら、かつて月影が演じた、幻の「紅天女」役を目指す。しかし天才少女・姫川亜弓も、その座を狙っていた……。
美内すずえ原作の大ベストセラー少女マンガを初めてアニメ化した作品。マヤと演劇の出会いから、ヘレン・ケラーを題材にした『奇跡の人』で助演女優賞を獲るまでを、アニメ界の巨匠・杉井ギサブローが演出。演劇表現、心理描写を丁寧に描き、ダイナミックなドラマが展開する。
■『ガラスの仮面』キャスト
北島マヤ…勝生真沙子
姫川亜弓…松島みのり
月影千草…中西妙子
速水真澄…野沢那智
桜小路優…三ツ矢雄二
北島春…大橋芳枝
ナレーション…北浜晴子
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優