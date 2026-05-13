A千葉が設立メンバーの杉本ら7選手と契約継続を発表…「皆さんに勝ちを多く届けられるように日々努力します」

5月13日、Bリーグ1部の東地区に所属するアルティーリ千葉は、7選手が2026ー27シーズンの契約継続が決定したことを発表した。

今回、契約継続が決まったのは木田貴明、黒川虎徹、杉本慶、ブランドン・アシュリー、熊谷尚也、エヴァンスルーク、渡邉伶音の7選手。

30歳の木田は188センチ86キロのスモールフォワード。石川県出身で青山学院大学を卒業後、金沢武士団と熊本ヴォルターズを経て2022ー23シーズンにA千葉に移籍した。在籍4シーズン目となる今シーズンは37試合の出場で平均20分30秒7.6得点1.4アシスト、3ポイント成功率は35.6パーセントを記録した。

黒川は25歳で175センチ76キロのポイントガード。長崎県出身で東海大学に在学中に特別指定として2023ー24シーズンにA千葉に加入し、今シーズンで在籍3シーズンとなる。今シーズンは57試合に出場し、平均23分6秒で11.3得点4.9アシスト2.0リバウンドを記録し、プレーメイキングと得点力でチームに貢献した。

A千葉の設立時のメンバーである杉本は33歳で184センチ82キロのポイントガード。滋賀県出身でファイティングイーグルス名古屋に5シーズン在籍したのち、2021ー22シーズンにA千葉へ移籍した。B3とB2の昇格に貢献してきた唯一の設立メンバーである。今シーズンは59試合に出場し、平均24分6秒で6.3得点4.1アシスト2.5リバウンドを記録。

B2MVPを2年連続受賞した経歴を持つアシュリーは31歳で206センチ101キロのパワーフォワード兼センター。アメリカ出身で2022－23シーズンから在籍している。B1初挑戦となった今シーズンは右膝前十字靭帯断裂でインジュアリーリストに入り、多くの試合を欠場。18試合に出場し、平均28分14秒の出場で13.4得点3.0アシスト7.1リバウンドを記録した。

ベテランの熊谷は35歳で195センチ92キロのスモールフォワード。福岡県出身で栃木ブレックス（現宇都宮ブレックス）でデビューを果たし、大阪エヴェッサと川崎ブレイブサンダースでプレーしたのち、2023ー24シーズンにA千葉に移籍した。今シーズンは41試合に出場し、平均11分11秒で3.1得点1.1リバウンドを記録した。

今シーズンに島根スサノオマジックから移籍したエヴァンスルークはアメリカ出身の日本国籍。35歳で203センチ106キロのパワーフォワード。日本代表経験を持つエヴァンスルークは移籍初年度となる今シーズン58試合に出場し、平均21分29秒で8.4得点1.7アシスト4.8リバウンドを記録し、チームに貢献した。

20歳の渡邉は206センチ100キロのスモールフォワード兼パワーフォワード。千葉県出身で福岡大学付属大濠高校在学中に特別指定選手としてライジングゼファー福岡に加入し、次の2024ー25シーズンにアルティーリ千葉に特別指定選手として加入した。その後東海大学に進学したのち、7月に大学中退と今シーズンのアルティーリ千葉との契約が発表された。今シーズンは49試合に出場し、平均10分14秒で3.0得点1.4リバウンドを記録した。

今回の発表に際し、クラブ公式サイトを通して7選手はそれぞれ以下のようにコメントした。

◆コメント

▼木田貴明



「いつも温かいご支援・ご声援をありがとうございます。このたび、チームと契約更新をさせていただき、5年目のシーズンを迎えることとなりました。ここまでプレーを続けてこられたのは、パートナーの皆様、チーム関係者の皆様、そして日頃から応援してくださるA-xxの皆様のおかげです。心より感謝しております。5年目という節目のシーズンになりますが、初心を忘れず、これまで以上に責任と覚悟を持ってチームの勝利に貢献できるよう全力で戦います。引き続き、熱い応援をよろしくお願いいたします」

▼黒川虎徹



「A-xxの皆さん、2026ー27シーズンもよろしくお願いいたします。来シーズンは皆さんに勝ちを多く届けられるように日々努力します。ぜひ一緒に戦ってください。熱いご声援をよろしくお願いいたします」

▼杉本慶



「2026ー27シーズンもアルティーリ千葉でプレーをさせていただきます。クラブが歩み始めた日から5シーズン、最古参の一人としてA-xxの皆様と共にクラブの歴史に携われたことを誇りに思います。6シーズン目となる来季、色々な人の思いと共にチームを勝利へ導けるよう精進しますので、引き続き熱い応援をよろしくお願いいたします。Journey!!!」

▼ブランドン・アシュリー



「A-xxの皆さん、ただいま！ここまで本当にいろいろなことがあった旅路でした。気づけば、このクラブで4年もの時間を過ごしていることが信じられません。こんなにも素晴らしい場所で、素敵な人たちとたくさんの思い出を作ってこられたことを、本当に幸せに思っています。この場所は、自分にとって“第二の故郷”になりました。今の自分にとって、ここ以上にいたい場所はありません。どんな時も支えてくださった皆さん、本当にありがとうございます。これからもここでさらに多くの思い出を重ねながら、特別なものを築き上げていけることを楽しみにしています。まだ誰も見たことのない景色まで、一緒に駆け上がりましょう！またA-xxの皆さんの前でコートに立てる日が待ちきれません」

▼熊谷尚也



「2026ー27シーズンもアルティーリ千葉でプレーさせていただくことになりました。まずは、いつも熱い応援を送ってくださるファン、パートナー、全てのA-xxの皆さま、そしてクラブ関係者の皆さまに感謝しています。B.PREMIER初年度も、チームの為に誇りを持ってUBUNTUの精神で頑張りたいと思います。2026ー27シーズンも熱い応援をよろしくお願いします。」

▼エヴァンスルーク



「皆さん、こんにちは！来シーズンもこのクラブに戻ってこられることを、とても嬉しく思います！来シーズン、千葉ポートアリーナでまた皆さんにお会いできることを楽しみにしています。またチームメイトとともに戦い、昨シーズン積み上げてきたものをさらに発展させていけることが待ちきれません。いつも私とチームへ温かいご声援をいただき、本当にありがとうございます！」

▼渡邉伶音



「2026ー27シーズンもアルティーリ千葉の一員としてプレーできることを嬉しく思います。個人的には昨シーズンより何倍も成長した姿を見せたいと思っています。チームとしても大変チャレンジングな年となると思いますが、みなさんの声援と共に戦っていけたらと思います。A-xxの皆さんと会える日を楽しみにしています！来シーズンも応援よろしくお願いします」





【動画】A千葉のレギュラーシーズン最終戦のハイライト