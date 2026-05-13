「I lost my train of thought」の意味は？会話中に固まったときに...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

ヒントは、「train」＝「電車」、「thought」＝「考え」という意味を持つこと。

果たして、正解は？

正解は「なにを言おうとしていたか忘れる」でした！

「I lost my train of thought」は「なにを言おうとしていたか忘れる」を意味するフレーズ。

話の最中に気が散ってしまったり、話を遮られてなにを言いたかったか忘れてしまうような状況で使われます。

「Wait, I lost my train of thought.」

（待って、なにを言おうとしてたか忘れちゃった）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。