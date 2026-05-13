ロッテは、6月2日から「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」を東日本先行で発売する。

同商品は、5月22日の「スター・ウォーズ」映画公開に合わせ、約10年ぶりに発売する「スター・ウォーズ」デザインのビックリマンチョコとなる。



「スターウォーズ／ビックリマンチョコ＜マンダロリアン＆グローグー＞」

景品シールは全24種で、映画で活躍するキャラクターに加え、「ルーク・スカイウォーカー」や「R2−D2」など、おなじみのキャラクターもラインアップしている。スター・ウォーズファンにもビックリマンファンにも楽しんでもらえる商品になっている。近年高まる訪日需要も背景に、国内外の幅広いファンの人々に楽しんでもらいたいと考えているという。



シールデザイン（一部）

商品特長は、世界で幅広い世代に愛される人気コンテンツ「スター・ウォーズ」をテーマにしたビックリマン。景品シールは、「スター・ウォーズ」のキャラクターをデザインした全24種をラインアップした。スター・ウォーズファンにもビックリマンファンにも楽しんでもらえるエンターテイメント菓子になっている。

［小売価格］172円前後（税込）

［発売日］6月2日（火）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp