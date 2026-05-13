三条市の県職員の男性が、長野県で登山中に行方不明となり、長野県警が捜索を行っていましたが12日発見されるも死亡が確認されました。



警察によりますと、長野県の野口五郎岳で1人で登山をしていた三条市の県職員の男性（59）について、11日夜に家族から「夫が北アルプスに登って帰ってこない」という通報がありました。



男性から11日の午前10時半頃、家族に「野口五郎岳付近にいる」と連絡があり、11日夕方に戻る予定だったところ、帰宅しなかったことから、家族が新潟県警に110番通報していました。





長野県大町市の登山口では男性の車が見つかっていました。ヘリコプターや4人の捜索隊が現地で捜索を行っていたところ、付近の烏帽子岳の斜面で12日午前10時前、男性が倒れているのをヘリコプターが発見、救助しましたが、その後、搬送先の松本市内の病院で死亡が確認されました。その後の捜査でこの男性が、行方不明となっていた県職員の59歳の男性と判明しました。野口五郎岳と烏帽子岳は登山道でつながっているということですが、発見現場は登山道から外れた尾根の斜面ということです。警察が死因などについて引き続き調べています。