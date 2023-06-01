【ホビーガチャEX スター・ウォーズ ジェダイ インターセプター -COMPLETE EDITION-】 5月下旬 発売予定 価格：1回500円

「ジェダイ・インターセプター/アナキン・スカイウォーカー＆R2-D2」

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ホビーガチャEX スター・ウォーズ ジェダイ インターセプター -COMPLETE EDITION-」を5月下旬に発売する。価格は1回500円。

映画「スター・ウォーズ/シスの復讐」に登場したジェダイ・インターセプターを1/64スケールに凝縮したガチャ「ホビーガチャ スター・ウォーズ ジェダイ・インターセプター」に、リアルなダメージ塗装を施した「EX」シリーズが登場。アナキン・スカイウォーカー、オビ＝ワン・ケノービ、R2-D2などのフィギュアはフル塗装で劇中に近い塗装となっている。また、エフェクトパーツや窓パーツには透明度の高いPS素材が使用されている。

ラインナップは「ジェダイ・インターセプター/アナキン・スカイウォーカー＆R2-D2」、「ジェダイ・インターセプター/オビ＝ワン・ケノービ＆R4-P17」、「ジェダイ・インターセプター/オビ＝ワン・ケノービ＆R4-G9」、「ジェダイ・インターセプター/アナキン・スカイウォーカー（ダース・ベイダー）＆R2-D2」の全4種。いずれもパーツ組み替えにより2パターン仕様を楽しめる。

「シスの復讐」にて登場。アナキンとR2-D2が搭乗している

オビ＝ワン・ケノービが搭乗。アナキンと共に最高議長救出に向かう

オビ＝ワン・ケノービがグリーバス将軍と対峙する際に搭乗していた機体

アナキン・スカイウォーカーがフォースのダークサイドへと堕ちた際に搭乗していたインターセプター

「ジェダイ・インターセプター/アナキン・スカイウォーカー＆R2-D2」と「ジェダイ・インターセプター/アナキン・スカイウォーカー（ダース・ベイダー）＆R2-D2」に付属するアナキン・スカイウォーカー

「ジェダイ・インターセプター/オビ＝ワン・ケノービ＆R4-P17」、「ジェダイ・インターセプター/オビ＝ワン・ケノービ＆R4-G9」に付属するオビ＝ワン・ケノービ

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