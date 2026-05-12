¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡Ù¤Ï¡ÈÍ½»»¡É¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿!? CGI´ÆÆÄ¤¬À©ºîÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤¹
TOKYO FM¤ÎÈÖÁÈ¡ÖFM EVA 30.0¡×¡£¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ä²Î¼ê¡¦À¼Í¥¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀ©ºîÈëÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢ºîÉÊ¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡ÙÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇCG¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥é¡¼ ¥Ç¥¸¥¿¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëCGI´ÆÆÄ¡¦µ´ÄÍÂçÊå¤µ¤ó¤È¡¢CGI¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¾¾°æÍ´Î¼¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡Ù¤ÇCGI´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿µ´ÄÍ¤µ¤ó¤¬¡¢À©ºîÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µ´ÄÍ¡§ºÇ½é¤Ï¿·¤·¤¯ºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æºî¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¶¤Ã¤Èºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬¼êÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÆü¤Ë¡¢°ÃÌî¡Ê½¨ÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤È¾¦Çä¤Ë¤Ê¤é¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ººî¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¡¢ÉÁ¤Ä¾¤·¤â¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÏÃ¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾°æ¡§¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ´ÄÍ¡§¤¿¤Ö¤ó¡¢¥¬¥ó¥À¥àÊý¼°¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¿Í¤ÎºîÉÊ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤Ç¤Ïµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ºî²è¤âºÇ½é¤Ï¥ì¥¤¥¢¥¦¥È·óÍÑ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ö·ë¶É¤³¤ì¡¢Á´ÉôÉÁ¤Ä¾¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤È¿··à¾ìÈÇ¤À¤È³¨¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£
¾¾°æ¡§Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
µ´ÄÍ¡§¤À¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëºî²è¤âÎ®ÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉÁ¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÂè6¤Î»ÈÅÌ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦Á´ÉôCG¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ã¤È!?¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ï·ë¶É¡¢¿Í¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤Î·×»»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µ´ÄÍ¡§¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Î©¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤Ò¤È·î¤Ç¹´Â«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½»»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢³°Ãí¤¹¤ë¤Ë¤â¡ÊºîÀ®¤¹¤ë¡Ë¥â¥Ç¥ë¤´¤È¤ËÃ±²Á¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥ê¥Æ¥¤¥¯¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¾°æ¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µ´ÄÍ¡§¤½¤ì¤ò¤É¤¦Ä´À°¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¡Ø¡§½ø¡Ù¤ÏÍ½»»¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö°ÃÌî¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÍ½»»¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÆ¸½¤¹¤ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÅöÁ³¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤Î³ÎÊÝ¤ÈÍ½»»¤Î¤Ê¤«¤Ë¤É¤¦¼ý¤á¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤¬¡Ø¡§½ø¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ØFM EVA 30.0¡Ù¤Ï¡¢Amazon Music¤Ç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡ª
ÊüÁ÷¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤àÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØFM EVA 30.0¡Ù¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÇÛ¿®¡§https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0 https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0
----------------------------------------------------
º£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇCG¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥é¡¼ ¥Ç¥¸¥¿¥ëÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ëCGI´ÆÆÄ¡¦µ´ÄÍÂçÊå¤µ¤ó¤È¡¢CGI¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¾¾°æÍ´Î¼¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§½ø¡Ù¤ÇCGI´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿µ´ÄÍ¤µ¤ó¤¬¡¢À©ºîÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤é¡§µ´ÄÍÂçÊå¤µ¤ó¡¢¾¾°æÍ´Î¼¤µ¤ó
µ´ÄÍ¡§ºÇ½é¤Ï¿·¤·¤¯ºî¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥£¥ë¥à¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æºî¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡ÖÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤¶¤Ã¤Èºî¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö²¿¤¬¼êÅÁ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥é¥Ã¥·¥å¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎÆü¤Ë¡¢°ÃÌî¡Ê½¨ÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤ì¤À¤È¾¦Çä¤Ë¤Ê¤é¤ó¤Ê¡×¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤ººî¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¡¢ÉÁ¤Ä¾¤·¤â¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ÏÃ¤¬¤É¤ó¤É¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¾¾°æ¡§¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µ´ÄÍ¡§¤¿¤Ö¤ó¡¢¥¬¥ó¥À¥àÊý¼°¤Ç¤ä¤í¤¦¤È¤µ¤ì¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¿Í¤ÎºîÉÊ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ï¤¿¤Ö¤ó¤½¤ì¤Ç¤Ïµö¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ºî²è¤âºÇ½é¤Ï¥ì¥¤¥¢¥¦¥È·óÍÑ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ö·ë¶É¤³¤ì¡¢Á´ÉôÉÁ¤Ä¾¤·¤Æ¤ë¤è¤Í¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£Èæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤éÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤È¿··à¾ìÈÇ¤À¤È³¨¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£
¾¾°æ¡§Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
µ´ÄÍ¡§¤À¤«¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ëºî²è¤âÎ®ÍÑ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÉÁ¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ºÇ¸å¤ÎÂè6¤Î»ÈÅÌ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦Á´ÉôCG¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ö¤ª¤Ã¤È!?¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ï·ë¶É¡¢¿Í¤ò½¸¤á¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤Î·×»»¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤â¤·¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾°æ¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µ´ÄÍ¡§¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Î©¤Á¾å¤²¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡¢¤Ò¤È·î¤Ç¹´Â«¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÍ½»»¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢³°Ãí¤¹¤ë¤Ë¤â¡ÊºîÀ®¤¹¤ë¡Ë¥â¥Ç¥ë¤´¤È¤ËÃ±²Á¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ï´ÆÆÄ¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥ê¥Æ¥¤¥¯¤¬Íè¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¾¾°æ¡§¥Ï¥Ï¥Ï¡Ä¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
µ´ÄÍ¡§¤½¤ì¤ò¤É¤¦Ä´À°¤¹¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë¼ï¡Ø¡§½ø¡Ù¤ÏÍ½»»¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö°ÃÌî¤µ¤ó¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÍ½»»¤Ç¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆºÆ¸½¤¹¤ë¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÅöÁ³¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿Í¤Î³ÎÊÝ¤ÈÍ½»»¤Î¤Ê¤«¤Ë¤É¤¦¼ý¤á¤ë¤«¡¢¤½¤ÎÀï¤¤¤¬¡Ø¡§½ø¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ØFM EVA 30.0¡Ù¤Ï¡¢Amazon Music¤Ç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡ª
ÊüÁ÷¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ÎÅÔ¹ç¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â´Þ¤àÆÃÊÌÊÔ½¸ÈÇ¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØFM EVA 30.0¡Ù¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÇÛ¿®¡§https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0 https://music.amazon.co.jp/podcasts/e95cde96-1566-49a9-ade5-ea4acc03d0af/fm-eva-30-0
----------------------------------------------------