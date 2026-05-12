初めて見る赤ちゃんに、戸惑いと興味を隠せない猫さんたち。何をしていても赤ちゃんが気になる様子が可愛いと話題を集めています。

赤ちゃんとの距離感をはかりかねている猫さんの微笑ましい姿は24万回再生の注目を集め、「赤ちゃんを見守る隊」「お兄ちゃん達の赤ちゃんとの距離の取り方、行動が本当にかわいい」「早く未知から可愛い弟分と認めてくれるとうれしいですね」「なんて微笑ましいんだ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2匹の猫が『赤ちゃんと初めて会った日』…気になって仕方がない様子が尊すぎる】

赤ちゃんと初めて会った日

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、マンチカン「プリン」くんと「メル」くんが生まれたばかりの赤ちゃんと初めて会った日の様子です。

初めて赤ちゃんを見たときは「シャー」していたプリンくんですが、徐々に慣れてきたようで、自分からソファで寝ている赤ちゃんを見にきたといいます。「この不思議な生き物は、何だにゃ？」というように興味津々な眼差しで赤ちゃんの様子を伺っていたのだとか。

泣き声を聞いて避難

「赤ちゃんが寝てる間に見てごらん」とパパさんがメルくんを赤ちゃんのもとに連れてきたといいます。「ちょっと怖いにゃ」というように恐る恐る赤ちゃんを見ていたというメルくん。初めて見る小さな人間に戸惑いを隠せないようです。

赤ちゃんが泣くと、大きな音が苦手なメルくんがゴミ箱の後ろに隠れてしまったといいます。プリンくんも赤ちゃんから見えない死角に避難。2人とも、まだまだ赤ちゃんの生態に慣れない様子。打ち解けるには、まだ時間がかかりそうです。

ゆっくり仲良し兄弟に

どうしても赤ちゃんのことが気になる様子のメルくんが、そろーりそろーりとスローモーションで近付いてきたといいます。まだ遠巻きにしか赤ちゃんに近付けないメルくんですが、ゆっくりゆっくり赤ちゃんとの距離は縮まっているようです。

リビングを横切るときもごはんを食べているときも、赤ちゃんのことが気になって仕方ないプリンくんとメルくん。初めてできた人間の弟に、戸惑いと興味が入り混じった複雑な心境なのかもしれません。「仲良くしてね」とママさん。3人が仲良し兄弟になる日を心待ちにしているママさんなのでした。

投稿には、「そろりそろり歩く姿が可愛い」「本当に見てるだけで癒されます」「2人とも、弟が気になってしょーがないの可愛いなw」「三兄弟が仲良くお昼寝してるのを見るの楽しみですね」といった声が寄せられています。

YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』には、今回紹介したプリンくんとメルくんとご家族の楽しくて可愛い日常の姿が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。