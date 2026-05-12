“自転車青切符”制度から1カ月超　専用レーンに駐車で“走れない”問題も　導入後の摘発状況が判明　埼玉で6割“ながらスマホ”

自転車の交通違反に反則金が科される「青切符制度」導入から1か月あまりが経過する中、新たな課題が浮上している。自転車専用レーンへの違法駐車により、安全な走行が妨げられる場面が各地で確認されており、ルール遵守と周知の徹底が求められている。

“青切符制度”導入から1カ月あまり

自転車の交通違反に反則金が科される“青切符制度”の導入から1カ月あまりが経過した。ルールを守る人の自転車の走行の妨げになりかねない、新たな問題が浮上していた。

原則、車道通行の自転車は、4月の制度変更で歩道を走ると反則金の対象となった。オフィスビルや商業施設が建ち並ぶ東京の“青山通り”では自転車が青く塗られた専用レーンを走っていた。

山根瑛介ディレクター：

自転車専用レーンに路駐がされていることにより何台もの自転車車道を走っています。

自転車専用レーンの上に路上駐車や停車する車がズラリと並んでいる。専用レーンの上を走れない自転車は、車道にはみ出して走行せざるを得ない状況が続いていたのだ。

取材中にはヒヤリとする瞬間もあった。

山根瑛介ディレクター：

ずっと自転車専用レーンの上には車が止まっていますね。非常に狭いですが自転車が走行しています。車の間を自転車が走行しています。

専用レーンを自転車で走っていた男性の前方にはレーンをふさぐように車が停車している。

山根瑛介ディレクター：

こちらの方は諦めて歩道に入っていきました。

この場所は荷物の積みおろしのための一時的な停車は出来るが、駐車は禁止されている。

自転車に乗る人：

違法駐車が多い。その脇を通らないといけない。怖いよねやっぱり。

自転車に乗る人：

子どもを乗せているので、もしふらついたときに真横に車が走っているのは怖すぎてまだ走れないです。

“努力義務”ヘルメットの着用は

一方で、自転車に乗る場合、“努力義務”とされるヘルメットの着用だが、どこまで進んでいるのか調べたところ、東京・中野区の駅周辺では、30人中3人がヘルメットを被っていた。

子どもにかぶせている人：

重たくてよく転びそうになることが多いので頭だけは守りたいなと思って、乗せるときに危ないので命優先でかぶせました。

ヘルメットは努力義務だが、街ではその他の“違反行為”はあとをたたない。

朝の通勤通学の時間帯の東京・新宿区で自転車の“危険行為”が相次いでいた。番組ディレクターは道路を逆走する男性を発見し、話を聞くとこんな言葉が飛び出した。

違反行為をした男性：

オレあまりルールを守っていないから。踏切が変わりそうだから急いでいた。

他にも、耳にイヤホンをつけて走行する男性の姿があった。

4月の“青切符”摘発状況は

“青切符”制度が導入されて1か月あまりが経過する中、各地の摘発状況が明らかになった。

神奈川県は30件の違反に対し、青切符を交付したことが分かった。

他にも、埼玉県は104件の青切符が交付され、このうち走行中にスマートフォンを使う“ながらスマホ”が約6割を占めた。

また、61件の青切符が交付された千葉県で、最も多かったのは「一時不停止」で全体の約7割を占めたことが分かった。

安全に自転車を乗るためさらなる交通ルールの周知が必要だ。

（「イット！」 5月12日放送より）