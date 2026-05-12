【サブウェイ】夜限定「NIGHTバリュー」刷新、2個で990円の「ライトチョイス」と1,180円の「リッチチョイス」を展開

サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、毎日16時から販売している夜限定のセットメニュー「NIGHTバリュー」のメニュー内容と販売価格を、2026年5月13日から改定する。

昨今の原材料価格や物流費、エネルギーコスト、人件費の上昇を受け、商品価格の見直しを行うことにしたという。また今回のリニューアルでは、より幅広い種類のサンドから選択できるよう、対象のサンドを5種から8種に拡大する。

【「NIGHTバリュー」対象メニューの画像はこちら】

〈NIGHTバリュー リニューアル概要〉

これまで「NIGHTバリュー」は、対象サンドの中から2個で990円(税込)のセットメニューとして販売してきた。

今後は、従来の価格帯を「ライトチョイス」(2個で税込990円)として継続しながら、少し贅沢なサンドから選べる「リッチチョイス」(2個で税込1,180円)を新展開する。

「ライトチョイス」では単品価格より最大150円(えびたま税込570円×2個の場合)、「リッチチョイス」では最大200円(贅沢てりたま税込690円×2個の場合)お得になる。

「NIGHTバリュー」メニュー改定&リニューアル

〈「NIGHTバリュー」のラインアップ〉

【ライトチョイス】

対象サンドのうち2個で税込990円

･新ラインアップ「チリチキン」税込550円

･「えびたま」税込570円

･新ラインアップ「サラダチキン」税込550円

･「BLT」税込560円

【リッチチョイス】

対象サンドのうち2個で税込1,180円

･新ラインアップ「スパイシークラブハウス」税込680円

･「えびアボカド」税込630円

･新ラインアップ「贅沢てりたま」税込690円

･新ラインアップ「生ハム&マスカルポーネ」税込630円

※ライトチョイスとリッチチョイスの対象サンドを組み合わせることはできない。

NIGHTバリュー 価格一覧

【販売開始日】

2026年5月13日 16:00〜

【販売店舗】

サブウェイ全店(レジャー施設内店舗等、一部店舗を除く)