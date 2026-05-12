黒羽麻璃央、豪華ミュージカル共演に期待「まだ発表されていない出演者の方々も…」【「GMO渋谷エンタメ祭2026」記者発表会】
【モデルプレス＝2026/05/12】俳優の黒羽麻璃央、元宝塚歌劇団月組トップ娘役の海乃美月、お笑いタレントのヒコロヒー、お笑いコンビ・ロッチのコカドケンタロウ、中岡創一らが12日、都内で行われた「GMO渋谷エンタメ祭2026」記者発表会に出席。イベントの見どころや意気込みを語った。
【写真】32歳俳優、33歳元乃木坂メンバーとキス寸前
7月11日にLINE CUBE SHIBUYAで開催される「GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME MUSICAL CONCERT」に出演する黒羽。「音事協に所属するミュージカル界を代表する皆さんが、この日のためだけに集結します」と紹介し、「ここでしか見ることのできないコラボレーションや奇跡のデュエットも予定されていて、渋谷の夜を彩る華やかなステージになると思います」とアピールした。さらに「山崎育三郎さんや古川雄大さんをはじめ、まだ発表されていない出演者の方々もいらっしゃるので、僕自身もどんな化学反応が生まれるのか楽しみにしています」と期待を寄せ、「ミュージカルならではのスケール感を感じていただける特別なステージになると思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」とファンに呼びかけた。
イベント後には囲み取材も実施。黒羽は「まだ稽古はこれからですが、どんな楽曲が選ばれるのか僕自身も楽しみです」とコメント。「本編では見られない組み合わせや、この日限りの化学反応が見られるステージになると思います」と期待を口に。また、渋谷に対するイメージについて聞かれると、「僕にとって“始まりの街”」と答え、「仙台から修学旅行で初めて来た時は“怖い街だな”と思っていました（笑）」と回顧。「街全体にエネルギーがある印象です」と話した。
海乃は「本当に豪華なキャストの皆様が集結いたします」と笑顔を見せ、「宝塚時代に出演していた作品の楽曲や、ディズニー作品の楽曲も予定しています」とコメント。「普段の公演では絶対に見られない組み合わせでデュエットソングを歌わせていただけるんじゃないかなと思うので、このイベントならではの舞台になると思います」と公演が待ち遠しい様子だった。一方、お笑いステージ「GMOシブヤ笑エンタメ祭2026 JAME 渋笑」に出演するヒコロヒーは「“奇跡の2日間”と言われるだけあって、本当にすごいラインナップ」とコメント。「テレビで活躍されている芸人さんたちが、改めてしっかりネタを披露する姿を見られるのも、このイベントならではだと思います」と語った。
ロッチの中岡は「ハリウッドザコシショウさんやニューヨーク、ウエストランドなど、本当に豪華なメンバーが渋谷に集まります」と紹介し、コカドも「大会や賞レースみたいな空気ではなく“お祭り”なので、僕たち自身も楽しませてもらいたいと思います」とコメント。また、中岡は「個人的にはスピードワゴンさんの漫才を久しぶりに間近で見られるんじゃないかなって。お客さんも生で見る機会がなかなかなかったと思いますし、僕自身も楽しみです」と声を弾ませた。するとコカドは「小沢さんが休まれていた時に、なぜか仕事をしていない小沢さんに焼肉をご馳走してもらったことがあって（笑）」と明かし、「“相変わらずだな”と思いました」と回顧。コンビそろってスピードワゴンへの思いを語り、会場を和ませていた。
「GMO渋谷エンタメ祭2026」は、一般社団法人日本音楽事業者協会が主催する渋谷発の総合エンタメフェス。音楽、お笑い、ミュージカル、アイドル、盆踊りなど、多彩なジャンルのエンターテインメントが渋谷エリアを舞台に展開される。記者会見には黒羽らのほかに8人組アイドルグループ・CUTIE STREETの増田彩乃と真鍋凪咲、お笑いタレントのレイザーラモンRG、演歌歌手の岩佐美咲も出席した。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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◆黒羽麻璃央、豪華ミュージカル共演に期待
7月11日にLINE CUBE SHIBUYAで開催される「GMO渋谷エンタメ祭2026 JAME MUSICAL CONCERT」に出演する黒羽。「音事協に所属するミュージカル界を代表する皆さんが、この日のためだけに集結します」と紹介し、「ここでしか見ることのできないコラボレーションや奇跡のデュエットも予定されていて、渋谷の夜を彩る華やかなステージになると思います」とアピールした。さらに「山崎育三郎さんや古川雄大さんをはじめ、まだ発表されていない出演者の方々もいらっしゃるので、僕自身もどんな化学反応が生まれるのか楽しみにしています」と期待を寄せ、「ミュージカルならではのスケール感を感じていただける特別なステージになると思うので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います」とファンに呼びかけた。
◆ロッチ中岡、楽しみにしているステージ
海乃は「本当に豪華なキャストの皆様が集結いたします」と笑顔を見せ、「宝塚時代に出演していた作品の楽曲や、ディズニー作品の楽曲も予定しています」とコメント。「普段の公演では絶対に見られない組み合わせでデュエットソングを歌わせていただけるんじゃないかなと思うので、このイベントならではの舞台になると思います」と公演が待ち遠しい様子だった。一方、お笑いステージ「GMOシブヤ笑エンタメ祭2026 JAME 渋笑」に出演するヒコロヒーは「“奇跡の2日間”と言われるだけあって、本当にすごいラインナップ」とコメント。「テレビで活躍されている芸人さんたちが、改めてしっかりネタを披露する姿を見られるのも、このイベントならではだと思います」と語った。
ロッチの中岡は「ハリウッドザコシショウさんやニューヨーク、ウエストランドなど、本当に豪華なメンバーが渋谷に集まります」と紹介し、コカドも「大会や賞レースみたいな空気ではなく“お祭り”なので、僕たち自身も楽しませてもらいたいと思います」とコメント。また、中岡は「個人的にはスピードワゴンさんの漫才を久しぶりに間近で見られるんじゃないかなって。お客さんも生で見る機会がなかなかなかったと思いますし、僕自身も楽しみです」と声を弾ませた。するとコカドは「小沢さんが休まれていた時に、なぜか仕事をしていない小沢さんに焼肉をご馳走してもらったことがあって（笑）」と明かし、「“相変わらずだな”と思いました」と回顧。コンビそろってスピードワゴンへの思いを語り、会場を和ませていた。
◆「GMO渋谷エンタメ祭2026」
「GMO渋谷エンタメ祭2026」は、一般社団法人日本音楽事業者協会が主催する渋谷発の総合エンタメフェス。音楽、お笑い、ミュージカル、アイドル、盆踊りなど、多彩なジャンルのエンターテインメントが渋谷エリアを舞台に展開される。記者会見には黒羽らのほかに8人組アイドルグループ・CUTIE STREETの増田彩乃と真鍋凪咲、お笑いタレントのレイザーラモンRG、演歌歌手の岩佐美咲も出席した。（modelpress編集部）（modelpress編集部）
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