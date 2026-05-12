「太っちゃった??」人気タレント、近影ショットに反響「そのままでいいよ！」「そんなに太ってない」
「太っちゃった??」人気タレント、近影ショットに反響「そのままでいいよ！」「そんなに太ってない」
マルチタレントの阿波みなみさんは5月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。幸せそうな表情をした姿を公開しました。
【写真】阿波みなみの食事ショット
「幸せそうな顔ってかわいいよね」阿波さんは「太っちゃった??あんたは悪くないわ!!この世の美味いもんが悪いの!!」とつづり、1枚の写真を投稿。ハンバーガーを両手に持ち、目をつぶっておいしそうに頬張る自身の姿です。無邪気な様子がほほ笑ましいです。
コメントでは「相変わらずいつみても食べてるお顔が可愛い〜」「健康だけには気をつけて太ろう！」「服が揚げ物にみえてきた」「やだ私と同じこと言ってる！親近感w」「ご飯いっぱい食べてくれる女性大好きなんだよな〜」「幸せそうな顔ってかわいいよね」「そのままでいいよ！ほんまかわわいい」「そんなに太ってないよね」といった声が寄せられました。
「『痩せたら可愛い』は嘘」4月22日には「『痩せたら可愛い』は嘘なのよ」と、自身の痩せている時との比較ショットを投稿していた阿波さん。どちらもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。(文:多町野 望)
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