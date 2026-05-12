鈴木奈々、ミニスカ×ニーハイでほっそり美脚披露 ゴルフウェア姿に「破壊力バツグン」「健康的で素敵」の声
【モデルプレス＝2026/05/12】タレントの鈴木奈々が5月11日、自身のInstagramを更新。ゴルフウェアを披露し、話題となっている。
【写真】37歳元ギャルタレント「脚のラインに釘付け」太ももチラリのミニスカゴルフウェア姿
鈴木は「今日はゴルフ場でお仕事でした 天気が良くて気持ちよかったー！サイコー ゴルフウェア可愛くてお気に入りです」とつづり、ゴルフウェアの写真を投稿。椅子に腰掛けた鈴木はメガネをかけ、ネイビーで胸元に花のイラストがあしらわれた半袖トップスと、水色の柄ミニスカート、アーガイルのニーハイソックスを合わせ、スラリと伸びる脚が際立っている。「ニーハイソックス履けばミニスカ履ける！久々にミニスカ履いた！いつもデニムだからね」とも記している。
この投稿には「可愛い」「破壊力バツグン」「ゴルフウェアも似合ってる」「さすがのスタイル」「脚のラインに釘付け」「笑顔もスタイルも健康的で素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「脚のラインに釘付け」太ももチラリのミニスカゴルフウェア姿
◆鈴木奈々、ゴルフウェアでミニスカ姿披露
鈴木は「今日はゴルフ場でお仕事でした 天気が良くて気持ちよかったー！サイコー ゴルフウェア可愛くてお気に入りです」とつづり、ゴルフウェアの写真を投稿。椅子に腰掛けた鈴木はメガネをかけ、ネイビーで胸元に花のイラストがあしらわれた半袖トップスと、水色の柄ミニスカート、アーガイルのニーハイソックスを合わせ、スラリと伸びる脚が際立っている。「ニーハイソックス履けばミニスカ履ける！久々にミニスカ履いた！いつもデニムだからね」とも記している。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿には「可愛い」「破壊力バツグン」「ゴルフウェアも似合ってる」「さすがのスタイル」「脚のラインに釘付け」「笑顔もスタイルも健康的で素敵」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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