『ウィキッド 永遠の約束』の4K UHD/ブルーレイ/DVDが7月8日に発売
ブロードウェイミュージカル「ウィキッド」を映画化した『ウィキッド 永遠の約束』の4K UHD＋ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットが2026年7月8日に発売となる。価格は、4K UHD＋ブルーレイ セットが7,590円、ブルーレイ＋DVD セットは5,390円。同日にレンタルのブルーレイ、DVDもリリースとなる。
4K UHD＋ブルーレイ セット
ブルーレイ＋DVD セット
レンタルブルーレイ
レンタルDVD
『ウィキッド 永遠の約束』は、ブロードウェイミュージカル「ウィキッド」を映画化した作品。ブロードウェイミュージカルの映画化作品として全世界興行収入歴代1位となった前作『ウィキッド ふたりの魔女』（Box Office Mojo、2026年3月31日時点）は、第97回アカデミー賞で作品賞を含む10部門にノミネートされ、衣装 デザイン賞と美術賞を受賞している。
主演は、トニー賞、エミー賞、グラミー賞など数々の賞を手にしているシンシア・エリヴォと、世界的なスーパースター、アリアナ・グランデ。 監督は『クレイジー・リッチ!』（2018）『イン・ザ・ハイツ』（2021）で知られるジョン・M・チュウ。製作に『ラ・ラ・ランド』（2016）を手がけたマーク・プラット、前作に続いてデイヴィッド・ストーン、製作総指揮に作詞・作曲を手がけたスティーヴン・シュワルツ、脚本にウィニー・ホルツマンが名を連ね、盤石の製作陣が再集結した。
日本語吹替版でも前作のキャストが続投。エルファバ役にミュージカル俳優としても豊富なキャリアを誇る高畑充希。グリンダ役は前作が吹替初挑戦となった清水美依紗。さらに、マダム・モリブル役を塩田朋子、オズの魔法使い役を大塚芳忠が務め、海宝直人、田村芽実、入野自由ら実力派キャストが再集結している。
今回発売される4K UHD+ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットには、本編の歌詞にあわせて英語字幕付きで鑑賞できる「シング・アロング版」が収録されるほか、メイキング映像や未公開シーンを含む80分以上の映像特典に加え、ジョン・ M・チュウ監督による本編音声解説など、『ウィキッド』の世界をより深く楽しめる特典が満載となっている。
さらに、対象店舗でも特典の実施をする（一部店舗を除く）。特典の内容は以下の通り。
【バンドル特典】
・Amazon.co.jp：缶ミラー/トートバッグ/タオル
・楽天ブックス：ランチトート/リボンスカーフ/タンブラー
・タワーレコード：リップケース＋カレンダーカード
【店舗別特典】
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート3枚セット＋ポストカード3枚セット
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・タワーレコード：ステッカー（86mm×54mm）
・@Loppi・HMV：A4クリアファイル
・Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）：アクリルカード
・TSUTAYA RECORDS：A3クリアカレンダーポスター
■ストーリー
オズに隠された真実を知り、それぞれの道を歩むことになったエルファバ（シンシア・エリヴォ）とグリンダ（アリアナ・グランデ）。"悪い魔女"として汚名を着せられ民衆の敵となったエルファバは、言葉を奪われた動物たちのために戦い続け、"善い魔女"となったグリンダは、希望の象徴として名声と人気を手にするも、その心にはエルファバとの決別が深い影を落としていた。和解の願いは届かず、ふたりの溝は深まっていく。さらに突如現れた"カンザスから来た少女"によって、オズの国の運命も大きく動き出す。世界に暗雲が立ち込める中、ふたりの魔女はもう一度、かけがえのないかつての友と向き合うのだった。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹替）
エルファバ：シンシア・エリヴォ（高畑充希）
グリンダ：アリアナ・グランデ（清水美依紗）
フィエロ：ジョナサン・ベイリー（海宝直人）
ネッサローズ：マリッサ・ボーディ（田村芽実）
ボック：イーサン・スレイター（入野自由）
マダム・モリブル：ミシェル・ヨー（塩田朋子）
オズの魔法使い：ジェフ・ゴールドブラム（大塚芳忠）
■スタッフ
監督：ジョン・M・チュウ
脚本：ウィニー・ホルツマン、デイナ・フォックス
製作：マーク・プラット、デイヴィッド・ストーン
音楽：ジョン・パウエル、スティーヴン・シュワルツ
美術：ネイサン・クロウリー
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
（C） 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.
4K UHD＋ブルーレイ セット
ブルーレイ＋DVD セット
レンタルDVD
『ウィキッド 永遠の約束』は、ブロードウェイミュージカル「ウィキッド」を映画化した作品。ブロードウェイミュージカルの映画化作品として全世界興行収入歴代1位となった前作『ウィキッド ふたりの魔女』（Box Office Mojo、2026年3月31日時点）は、第97回アカデミー賞で作品賞を含む10部門にノミネートされ、衣装 デザイン賞と美術賞を受賞している。
主演は、トニー賞、エミー賞、グラミー賞など数々の賞を手にしているシンシア・エリヴォと、世界的なスーパースター、アリアナ・グランデ。 監督は『クレイジー・リッチ!』（2018）『イン・ザ・ハイツ』（2021）で知られるジョン・M・チュウ。製作に『ラ・ラ・ランド』（2016）を手がけたマーク・プラット、前作に続いてデイヴィッド・ストーン、製作総指揮に作詞・作曲を手がけたスティーヴン・シュワルツ、脚本にウィニー・ホルツマンが名を連ね、盤石の製作陣が再集結した。
日本語吹替版でも前作のキャストが続投。エルファバ役にミュージカル俳優としても豊富なキャリアを誇る高畑充希。グリンダ役は前作が吹替初挑戦となった清水美依紗。さらに、マダム・モリブル役を塩田朋子、オズの魔法使い役を大塚芳忠が務め、海宝直人、田村芽実、入野自由ら実力派キャストが再集結している。
今回発売される4K UHD+ブルーレイ セット、ブルーレイ＋DVD セットには、本編の歌詞にあわせて英語字幕付きで鑑賞できる「シング・アロング版」が収録されるほか、メイキング映像や未公開シーンを含む80分以上の映像特典に加え、ジョン・ M・チュウ監督による本編音声解説など、『ウィキッド』の世界をより深く楽しめる特典が満載となっている。
さらに、対象店舗でも特典の実施をする（一部店舗を除く）。特典の内容は以下の通り。
【バンドル特典】
・Amazon.co.jp：缶ミラー/トートバッグ/タオル
・楽天ブックス：ランチトート/リボンスカーフ/タンブラー
・タワーレコード：リップケース＋カレンダーカード
【店舗別特典】
・Amazon.co.jp：ビジュアルシート3枚セット＋ポストカード3枚セット
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・タワーレコード：ステッカー（86mm×54mm）
・@Loppi・HMV：A4クリアファイル
・Joshinディスクピア（Joshin webショップ含む）：アクリルカード
・TSUTAYA RECORDS：A3クリアカレンダーポスター
■ストーリー
オズに隠された真実を知り、それぞれの道を歩むことになったエルファバ（シンシア・エリヴォ）とグリンダ（アリアナ・グランデ）。"悪い魔女"として汚名を着せられ民衆の敵となったエルファバは、言葉を奪われた動物たちのために戦い続け、"善い魔女"となったグリンダは、希望の象徴として名声と人気を手にするも、その心にはエルファバとの決別が深い影を落としていた。和解の願いは届かず、ふたりの溝は深まっていく。さらに突如現れた"カンザスから来た少女"によって、オズの国の運命も大きく動き出す。世界に暗雲が立ち込める中、ふたりの魔女はもう一度、かけがえのないかつての友と向き合うのだった。
■出演者（役名：俳優名／日本語吹替）
エルファバ：シンシア・エリヴォ（高畑充希）
グリンダ：アリアナ・グランデ（清水美依紗）
フィエロ：ジョナサン・ベイリー（海宝直人）
ネッサローズ：マリッサ・ボーディ（田村芽実）
ボック：イーサン・スレイター（入野自由）
マダム・モリブル：ミシェル・ヨー（塩田朋子）
オズの魔法使い：ジェフ・ゴールドブラム（大塚芳忠）
■スタッフ
監督：ジョン・M・チュウ
脚本：ウィニー・ホルツマン、デイナ・フォックス
製作：マーク・プラット、デイヴィッド・ストーン
音楽：ジョン・パウエル、スティーヴン・シュワルツ
美術：ネイサン・クロウリー
発売・販売元：ハピネット・メディアマーケティング
（C） 2026 Universal Studios. All Rights Reserved.