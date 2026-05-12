２０２６年７月１日(水)深夜２４時３０分～放送スタート！ドラマNEXT「君は夏のなか」W主演に奥智哉×杢代和人が決定！

「俺たちの物語は、あの夏からはじまった。」

男子高校生２人が紡ぐ、ピュアで眩しい青春恋愛劇が開幕！

テレ東では7月1日(水)から、ドラマNEXT「君は夏のなか」(毎週水曜深夜24時30分～)を放送します。

原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BLマンガを年間100冊以上読んでいる女性たちを中心に、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」スタッフが厳選した「【2026年最新】BL漫画おすすめ46選＆ランキング！」にも選ばれた人気作品。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作を、この度、初の映像化いたします！ 共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、夏の暑さも吹き飛ばす、清涼感あふれる青春恋愛劇が、この夏開幕！

高校２年生で映画が好き。どこにでもいる普通の高校生で、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格の戸田渉役に、若手ながらも確かな存在感で作品に深みを与える実力派として評価され、「みなと商事コインランドリー」（テレ東）、「十角館の殺人」（Hulu）などの話題作への出演が相次ぐ、奥智哉が決定！

そして、同じく高校２年生で映画が好き。誰もが振り返る学年一の人気者で、実は渉に対してある「想い」や「過去の秘密」を抱えている佐伯千晴役に、ダンスボーカルユニット「原因は自分にある。」のメンバーとして活躍しながら、「物産展の女～高崎編～」（テレ東）や「GIFT」（TBS）など、次々とドラマに出演して俳優としても活動の幅を広げている、杢代和人が決定！

さらに脚本には、SNSで全話トレンド入りを果たし、放送後も未だ話題に事欠かない大ヒットBL作品「40までにしたい10のこと」（テレ東）で全編脚本を執筆した齊藤ようを迎え、監督陣には、「シュガードッグライフ」（朝日放送テレビ）の佐々木梢、「２５時、赤坂で Season２」（テレ東）の芳賀俊が集結！大人気BL作品をそれぞれ世に輩出してきた制作陣と注目の若手俳優がタッグを組み、この夏、ピュアで爽やかなラブストーリーをお届けします！

また、本作は地上波放送に先駆け、動画配信サービス「U-NEXT」で6月24日(水)より独占先行配信が決定しています！

あの夏の日、確かに君はそこにいたー

「映画が好き」。

たったそれだけの共通点から意気投合した、至って普通の高校生・渉と、学年一のイケメンで大人びた雰囲気を持つ千晴。

夏休みの「映画の聖地巡礼」をきっかけに、２人はひと夏の特別な時間を過ごすことに。

そんな楽しい聖地巡礼は、いつしか２人の想いが交差する出来事へと発展していきー

戸惑いながらも「人を好きになること」に向き合う２人。

何気ない日常が、たった１人の存在によって色づいていくー

清涼感あふれるピュアで眩しい青春恋愛劇が開幕！

≪出演者コメント≫

■奥智哉 ／ 戸田渉役

高校２年生で映画が好き。千晴とは互いに映画が好きで趣味友になる。

至って普通の高校生だが、人よりちょっとだけ不器用でまっすぐな性格。

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

＜奥智哉コメント＞

3年前と同じテレ東さんの水曜日の枠で、

今回は主演として立たせていただけることに、とてもご縁を感じています。

千晴役のもっくんとは今回で3度目の共演で、しかも直前の作品でも一緒だったので、不思議な巡り合わせを感じています。

「君は夏のなか」の、夏の淡い世界の中で一生懸命に生きる2人の姿が、切なくも愛おしくて。

渉も千晴もとてもピュアで不器用ですが、聖地巡礼やひと夏の時間を通して、少しずつ繋がっていく関係を大事につくっていけたらと思っています。

この夏は--

「聖地巡礼、始めました。」

『君夏』が、そんなふうに皆様の夏のきっかけになれたら嬉しいです。





■杢代和人 ／ 佐伯千晴役

高校２年生で映画が好き。学年一のイケメン。

千晴がCDショップにいる渉に声をかけて仲良くなる。

大人びた落ち着いた性格。

Ⓒ古矢渚・一迅社／「君は夏のなか」製作委員会

＜杢代和人コメント＞

佐伯千晴役を演じさせて頂きます、杢代和人です。

原作を読ませていただいた時に2人が過ごしたあの夏の日の尊さや眩しさに心が動かされました。

古矢先生が描かれた、作品の持つ空気感、そして相手を想う気持ちの繊細さを大切にしながら撮影に臨んでいます。

ぜひ楽しみにしていてください。

＜原作者コメント＞

■原作者： 古矢渚

Ⓒ古矢渚／一迅社

まさかのドラマ化のお話に今も信じられないような気持ちですが、身に余る貴重な機会を頂き大変光栄に思います。

今作品は映画が関わるお話なので、映像的な雰囲気を出せたらと思いながら描いたシーンもあり、それが本物の映像になったらどうなるんだろう？と今からとても楽しみです。

原作に丁寧に寄り添ってくださる制作陣の皆様、素敵なキャストの皆様によって映される鮮やかな彼らの夏を、一緒に過ごしていただけたら嬉しいです。

＜スタッフコメント＞

■監督・プロデューサー：佐々木梢(テレパック)

初めて原作を手にした時、数十年前の高校時代を鮮明に思い出しました。

あの夏に経験した楽しい思い出も辛い思い出も、そのすべてが今の自分を形作っている。

そう思わせてくれる、本当に素敵な原作です。

現在、この大切な原作を古矢先生からお預かりし、主演の奥さん、杢代さんをはじめ、スタッフ一丸となって撮影に励んでおります。

この夏、ノスタルジーに浸りたい大人の皆様、そしてこれから多くの経験を重ねる10代の皆様に、ぜひご覧いただきたい一作です！

夏の楽しさと儚さを存分に感じていただければ幸いです。

■プロデューサー：千葉貴也(テレビ東京)

何年経っても忘れられないような、どこか湿度を帯びた記憶を呼び覚ます。

「夏」には、そんな魔力があります。

眩しい思い出も、甘酸っぱい痛みも、きっと皆様の心の中の「あの夏」に刻まれているのではないでしょうか。本作は、ただの爽やかな青春ドラマではありません。高校時代、映画の聖地巡礼で心を通わせた２人が、ある出来事を経て、再び互いの想いと向き合うまでの「愛の成長」を描く物語です。

素晴らしいスタッフ・キャスト陣と共に日々撮影を重ねておりますが、モニター越しに映る奥さんと杢代さんは息を呑むほど魅力的です。

皆様と忘れられない「夏」を過ごせる日を楽しみにしております！



【タイトル】 ドラマNEXT「君は夏のなか」

【放送日時】 2026年7月1日（水）スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時00分

【放送局】 テレビ東京 ほか

【配信】 動画配信サービス「U-NEXT」で 6月 24 日(水)夜 9 時より、各話 1 週間独占先行配信

▶U-NEXT： ≪番組概要≫【タイトル】 ドラマNEXT「君は夏のなか」【放送日時】 2026年7月1日（水）スタート 毎週水曜深夜24時30分～25時00分【放送局】 テレビ東京 ほか【配信】 動画配信サービス「U-NEXT」で 6月 24 日(水)夜 9 時より、各話 1 週間独占先行配信▶U-NEXT： https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

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【原作】 古矢渚『君は夏のなか』『君と夏のなか』（一迅社）

【主演】 奥智哉 杢代和人

【脚本】 齊藤よう(テレ東「40までにしたい10のこと」)

【監督】 佐々木梢(朝日放送テレビ「シュガードッグライフ」)

芳賀俊(テレ東「２５時、赤坂で Season２」)

【音楽】 小山絵里奈

【チーフプロデューサー】 都筑真悠子(テレビ東京)

【プロデューサー】 千葉貴也(テレビ東京) 佐々木梢(テレパック) 近見哲平(テレパック)

【制作】 テレビ東京 / テレパック

【製作著作】 「君は夏のなか」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kiminatsu_tx/

【公式SNS】 @tx_doramanext

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【ハッシュタグ】 #ドラマ君夏