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脳科学者の茂木健一郎が、自身のYouTubeチャンネル「茂木健一郎の脳の教養チャンネル」にて「#旅ラン 和歌山ビッグホエールから、近くの美しい郊外へ。２０２６年５月１０日出走。」と題した動画を公開しました。動画では、和歌山県の「和歌山ビッグホエール」周辺の郊外をジョギングしながら、新調したシューズの履き心地や街の景色について語っています。



和歌山ビッグホエールとビッグウェーブの近くからスタートした茂木は、歩道橋を渡って郊外の住宅街へと進みます。足元には、仕事の後に靴を履き替えずそのままランニングへ行けるかを試すために選んだという、黒いスリッポンタイプのシューズを着用。「ネットで『薄底』って検索したのに、なぜか厚底に自動変換されちゃって」と、想定外の厚底靴で走ることになった経緯を明かしました。走りながら「ちょっと使っている筋肉が違う気がする」「フラットな底の靴より、ハアハアゼエゼエのピークが高い気がして」と、独自の視点で履き心地をレビューしています。



コースの途中では、草に覆われた空き地に目を向け、「こういう場所があることによって生物が息づきますからね」とコメント。その後、「和歌山東公園」の市民球場に立ち寄り、折り返しのルートへ進みます。帰り道では、歴史を感じさせる「つり堀」の文字が描かれた建物や、壁から突き出た木の根に「植物の生命力ってすごいね」と感嘆の声を漏らしつつ、木の下に設置された百葉箱など、どこか懐かしい街の風景に触れました。



約2km弱のコースを走り終えた茂木は、元の場所へ到着。「この靴をそのまま走れたらありがたいことなんで、これからもやっていきたい」と、実証実験の継続に意欲を見せました。和歌山ののどかな風景と、茂木ならではのユニークな視点が楽しめる本動画。日々のランニングや散歩のコースを開拓する際の参考にしてみてはいかがでしょうか。