宝塚レジェンドスターの麻実れいさん、真琴つばささん、姿月あさとさん、湖月わたるさん、彩輝なおさん、凰稀かなめさん、小柳ルミ子さんが『昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra』の記者発表会に登壇しました。



【写真を見る】【 小柳ルミ子 】宝塚同期・麻実れいと 56年ぶり再会瓩紡膣遒咾癲陳卜ダメ出し 「ちょっと背中が曲がり始めてるよ」



宝塚歌劇団トップ男役OGのレジェンドスターらによる、昭和100年を記念した本公演。未来に馳せた夢のコンサートが今月30日、日本武道館にて開催されます。





真琴さんは犹笋脇本武道館に立つのが初めて。そして日本武道館が生まれた年に私は生まれました。すごくご縁を感じております瓩半亟蕁





MCから「昭和を思い浮かべる曲」を聞かれた湖月さんは犹笋郎篷楸紊気鵑痢峺上げてごらん夜の星を」を思い出します。ついウォーキングしながらとか、ふとした時に口ずさみます瓩噺譴蠅泙靴拭



姿月さんは犹笋肋赦造硫良韻糧空ひばりさんが大好き瓩般世し、彩輝さんは猊磴お風呂で歌を教えてくれた、八代亜紀さんの「舟唄」。父との思い出として、心に残ってます瓩伐鸛曚靴泙靴拭

続いて、凰稀さんは犹笋麓造肋赦存緘樟犬泙譴任靴...すみません瓩函∪菁擇妨けて謝罪し、会場には笑いが。爐覆里濃劼匹發虜△卜行っていた、光GENJIさんのローラースケートをはいて遊んでいました。昭和の歌は大好きで、こういう機会をいただけてすごく嬉しく思っています瓩醗婬すみを語りました。





そして麻実さんと小柳さんは、1970年に宝塚歌劇団に入団した同期。今回56年ぶりの再会を果たしたそうで、小柳さんは燹焚颪α阿蓮帽羌磴垢襪隼廚辰燭鵑任垢、（実際に会ったら）56年の年月が吹っ飛んで、思い出が蘇った。お互いよく生きてますよねぇ〜瓩蛤堂颪紡膣遒咾靴討い泙靴拭





麻実さんは爐気辰ルミ子から「ちょっと背中が曲がり始めてるよ」って（指摘された）。ダメ出しを言ってくれる人なんて同期くらいしかいませんよね。有難いなと思いました瓩抜脅佞鯏舛┐泙靴拭







コンサートでは、そんな同期2人のデュエットも披露するそうで、小柳さんは爛拭璽魁碧禺造気鵝砲伐里Δ里呂海譴ら決めますので、お楽しみに瓩抜待させるコメントを残しました。



【担当：芸能情報ステーション】