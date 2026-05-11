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YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」の出演者マシロが、「もう茹でない。無限に食べられるまるごと人参サラダ」と題した動画を公開しました。包丁も鍋も使わず、電子レンジだけで完結する手軽で美味しいサラダの作り方を紹介しています。



動画では、濡らしたキッチンペーパーでよく洗った人参を包み、耐熱容器に入れてレンジで加熱する手順からスタート。皮剥き不要で、丸ごと調理できる手軽さがポイントです。加熱した人参を取り出した後は、同じ容器で「爆速ゆで卵」の調理へ。卵を割り入れ、レンジでの爆発を防ぐためにフォークで黄身にしっかりと穴を開けることが重要なコツとして解説されています。



レンジで加熱した卵をお好みの大きさに潰したら、待機させていた人参を投入します。柔らかくなった人参はフォークで簡単に潰すことができ、ヘタの部分だけを取り除きます。最後に水気を切ったツナ缶、マヨネーズ、にんにく、少量の醤油を加えてよく混ぜ合わせ、黒胡椒を振って完成。「安くて、簡単で、旨い」と、太鼓判を押す仕上がりです。



洗い物が少なく、短時間で作れるこの無限サラダ。忙しい日の副菜や、手軽にもう一品加えたい時に、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・人参 2本

・卵 2個

・ツナ水煮 1缶

・マヨネーズ 大さじ3

・にんにく 2センチ

・醤油 小さじ1/2

・黒胡椒 適量



［作り方］

1. 耐熱容器に濡らしたキッチンペーパーを敷き、よく洗った人参2本を包む。

2. ふんわりとラップをし、電子レンジで加熱する（500Wで8分30秒、600Wで7分）。加熱後は一旦取り出しておく。

3. 耐熱容器に卵2個を割り入れ、爆発を防ぐためにフォークで黄身に穴を開け、白身も軽く溶いておく。

4. ふんわりとラップをし、電子レンジで加熱する（500Wで1分30秒～40秒、600Wで1分20秒）。

5. 加熱した卵をフォークでお好みの大きさに潰す。

6. 待機させていた人参を容器に加え、フォークで潰す。ヘタの部分は取り除く。

7. 水気を切ったツナ缶、マヨネーズ、にんにく、醤油を加えてよく混ぜ合わせる。

8. お好みで黒胡椒をかけて完成。