氷川きよし「自宅ランチ」10品目の並ぶ食卓公開 蛤の酒蒸し・筍とワカメの煮物など豪華手料理に「レパートリーが凄い」「愛を感じる」の声
【モデルプレス＝2026/05/11】歌手の氷川きよしが5月10日、自身のInstagramを更新。自宅での手作りランチを公開し、話題となっている。
【写真】48歳人気歌手「食卓が華やか」蛤の酒蒸しなど手料理10品ズラリ
氷川は「大阪行きの前に自宅ランチ。いただいた千葉のはまぐりに いただいた新潟の筍などをいつも頑張っている男衆に」とつづり、料理の写真を投稿。テーブルに並べられた料理については「柿とほうれん草の白和え」「千葉の蛤の酒蒸し」「ブロッコリーにかねふく明太マヨ」「ニラ玉」「新潟の筍といただいた石巻のワカメの煮物」「パプリカのオーブン焼きは塩と石倉三郎さんからいただいた小豆島オリーブオイル」「ほうれん草のおひたし」「和歌山の梅干し」「玉ねぎとネギの自家製味噌の汁」「お釜で炊いた玄米と十穀米」と10品目を公開している。
この投稿には「愛を感じる料理」「豪華」「食卓が華やか」「栄養バランスも考えられてて尊敬」「美味しそう」「レパートリーが凄い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】48歳人気歌手「食卓が華やか」蛤の酒蒸しなど手料理10品ズラリ
◆氷川きよし、手作りランチを披露
氷川は「大阪行きの前に自宅ランチ。いただいた千葉のはまぐりに いただいた新潟の筍などをいつも頑張っている男衆に」とつづり、料理の写真を投稿。テーブルに並べられた料理については「柿とほうれん草の白和え」「千葉の蛤の酒蒸し」「ブロッコリーにかねふく明太マヨ」「ニラ玉」「新潟の筍といただいた石巻のワカメの煮物」「パプリカのオーブン焼きは塩と石倉三郎さんからいただいた小豆島オリーブオイル」「ほうれん草のおひたし」「和歌山の梅干し」「玉ねぎとネギの自家製味噌の汁」「お釜で炊いた玄米と十穀米」と10品目を公開している。
◆氷川きよしの投稿に反響
この投稿には「愛を感じる料理」「豪華」「食卓が華やか」「栄養バランスも考えられてて尊敬」「美味しそう」「レパートリーが凄い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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