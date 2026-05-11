タレントのマツコ・デラックスさんが11日放送の日本テレビ系『月曜から夜ふかし』（よる10時放送）で、休養からMCとして番組に復帰しました。

11日の『月曜から夜ふかし』は、「春恒例母の日インタビュー」「全国のご当地問題を調査した件」を放送予定。

「春恒例母の日インタビュー」は、放送前日の5月10日が母の日だったことに合わせて、母の日のプレゼント、母親の人となり、母からの教えなど、自身の母親にまつわる様々な事柄を街行く人にインタビュー。“カサコソ”という謎の呼ばれ方をされているお母さんの理由などが紹介されます。

また、「全国のご当地問題を調査した件」では、勝手に『月曜から夜ふかし』のテーマ曲を作ったという福岡の男性や、まるで昭和の史料館かのような古いものしか売っていない文具店を営む男性など、全国各地の気になるアレコレを紹介。

佐賀県のご当地グルメに関する調査には、佐賀出身のお笑いコンビ・どぶろっくが登場します。さらに、宮崎県の検索ワード1位がなぜか俳優・萬田久子さんだったという“萬田久子ミステリー”に新展開が訪れます。

今回、休養中だったマツコさんがMCに復帰。休養中に見た一番のニュースは、同じくMCを務める村上信五さん（44）が参加したあるイベントにまつわるものだったことを語ります。