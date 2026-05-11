2026／27シーズンのJ2、J3に参加する40クラブがEAST-A、EAST-B、WEST-A、WEST-Bの4グループに分かれるサッカー明治安田J2・J3百年構想リーグ。このリーグ戦は、従来の引き分けはなく90分間で決着がつかなければPK戦。勝ち点は90分での勝利で『3』、PK戦勝利で『2』、PK戦敗北で『1』を獲得。WEST-A、WEST-Bは9日（土）、10日（土）に各地で第16節の10試合が行われました。

WEST-Aは首位カターレ富山（J2）が愛媛FC（J3）に勝利し首位確定。昨季J2では17位と最後の枠となる残留を勝ち取った富山。アルビレックス新潟（J2）、徳島ヴォルティス（J2）の有力候補を抑えました。高知ユナイテッドSC（J3）はカマタマーレ讃岐（J3）に勝利し2位浮上。2日前に監督交代に踏み切った徳島は奈良クラブ（J3）に敗戦。これで5連敗で、順位を4位に落としています。

WEST-Bは、すでに首位が決まっているテゲバジャーロ宮崎（J2）がレノファ山口FC（J3）に勝利し、16試合ですべて90分勝ちでの14勝。サガン鳥栖（J2）は大分トリニータ（J2）に勝利し2位キープ。今節レイラック滋賀FC（J3）に敗れた3位鹿児島ユナイテッドFCとの勝ち点差を『3』に広げています。

WEST-Aは、全チーム残り2試合。WEST-Bは、消化試合数に差があり、滋賀と鳥取の2チームが残り3試合で他の8チームが残り2試合。次回は13日（水）に強風の影響により中止となっていた第9節WEST-Bの鳥取−滋賀の1試合が開催。16日（土）、17日（日）には第17節の10試合が行われます。

【第16節】

＜WEST-A＞

◆今治 2−1 FC大阪（9日、東大阪市花園ラグビー場）

得点【今治】エジガル ジュニオ（前半12分）近藤高虎（後半41分）【FC大阪】ヴィニシウス ソウザ（後半33分）

◆金沢 1−1(PK3-2) 新潟（10日、金沢ゴーゴーカレースタジアム）

得点【金沢】山本義道（前半45+2分）【新潟】藤原奏哉（後半45+1分）

◆高知 3−0 讃岐（10日、四国化成MEGLIOスタジアム）

得点【高知】新谷聖基（前半17分）深川大輔（前半21分）青戸翔（後半40分）

◆奈良 2−1 徳島（10日、鳴門・大塚スポーツパーク ポカリスエットスタジアム）

得点【奈良】川粼修平（前半44分）森田凜（後半27分）【徳島】鹿沼直生（後半8分）

◆富山 2−0 愛媛（10日、ニンジニアスタジアム）

得点【富山】亀田歩夢（後半24分）キム テウォン（後半38分）

＜WEST-B＞

◆宮崎 1−0 山口（9日、維新みらいふスタジアム）

得点【宮崎】松本 ケン チザンガ（前半44分）

◆滋賀 1−0 鹿児島 （10日、平和堂HATOスタジアム）

得点【滋賀】木下礼生（後半3分）

◆鳥取 1−1(PK5-4) 北九州（10日、Axisバードスタジアム）

得点【鳥取】星景虎（前半28分）【北九州】渡邉颯太（後半27分）

◆琉球 1−0 熊本（10日、えがお健康スタジアム）

得点【琉球】庵原篤人（前半39分）

◆鳥栖 1−0 大分（10日、クラサスドーム大分）得点【鳥栖】弓場堅真（前半30分）