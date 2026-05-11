俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は10日、第18話が放送され、新章・第5章「近江長浜編」の幕が上がった。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第18話は「羽柴兄弟！」。秀吉（池松壮亮）は織田家家老に昇格し、北近江を拝領。織田信長（小栗旬）に仕えて20年、領地に長浜城を築いて城持ち大名となり、小一郎（仲野太賀）とともに羽柴姓を名乗る。小一郎は城下の統治を任されるが、人手不足。子飼いの家臣を増やすべきだと竹中半兵衛（菅田将暉）から助言され、有能な家臣を求めて選抜試験を行うことに。多くの志願者が集まる中、石田三成（松本怜生）藤堂高虎（佳久創）ら個性的な若者たちが最終試験に残る…という展開。

今月9日に番組公式サイトなどで「相関図」が最新版に更新され、小一郎＆藤吉郎に続き、とも（宮澤エマ）の夫・弥助（上川周作）＆あさひ（倉沢杏菜）の夫・甚助（前原瑞樹）の名前に変化があった。オープニングタイトルバックのクレジットも同様に変更された。

木下小一郎長秀→羽柴小一郎長秀

木下藤吉郎秀吉→羽柴筑前守秀吉

弥助 →長尾弥兵衛（のちの三好吉房）

甚助 →副田甚兵衛（のちの副田吉成）

SNS上には「しれっと改名」「サラッと改名」などと気づく視聴者もいた。

朝日姫（旭）は1585年（天正13年）、徳川家康に正室として嫁いでいる。夫・副田甚兵衛との離縁は、どのように描かれるのか。

次回は17日、第19話「過去からの刺客」が放送される。