子供からシニア世代まで、スマホ依存症は現代社会の大きなテーマになっている。SNS、動画、ニュース、ゲーム、ショッピング……スマホは便利である一方、何も目的が無いのについ手に取ってしまう“無意識の反射行動”を生み出した。

対策はいろいろ提案されている。利用時間を制限するアプリ、寝室にスマホを持ち込まないルール、通知を切る、モノクロ表示にする、SNSを削除するなどだ。しかし現実には、手が暇になると無意識にスマホへ手が伸びる。人間の習慣とは恐ろしいものだ。

今回は、気合いや精神論だけでは解決しない“指先レベルのスマホ依存”に対して、妙な角度から挑むアイテムをご紹介したい。

透明なアクリル製ダミースマホ。機能はゼロだ

現代のスマホは、単なる電話機ではない。社会と個人を接続する“パーソナル・デジタル・ハブ”そのものである。イヤホン、スマートウォッチ、スマートリング、決済、SNS、AIアシスタント、地図、写真、仕事……あらゆるデジタル機器とサービスの中心にスマホが存在している。

今やスマホは各種ガジェットの中核的存在である

たとえばワイヤレスイヤホンはスマホ無しでは真価を発揮できない。スマートウォッチも通知や決済、健康データ同期の中心はスマホだ。最近流行のスマートリングやAIグラスも同様である。個別のデバイスが賢くなったように見えて、実際にはスマホという巨大HUBへの依存度がますます高まっている。

人間側も同じだ。メール、LINE、Facebook Messenger、各種SNS、ビジネスチャット……気が付けばスマホを確認していない時間のほうが落ち着かない。もはやスマホは道具というより身体の一部に近い。

透明なので背景が透けて見える。妙な存在感だ

そんな中、筆者が見つけたのが今回の“アクリルダミースマホ”である。サイズは約16.2cm×7.8cm、厚さは約7mm。ちょうど6.7インチ級スマホに近いサイズ感だ。素材は透明アクリル板そのもの。もちろん電源も入らないし、通信もしない。ただの板である。

厚みも現代スマホに近い絶妙なサイズ感

だが、これが妙に気になる。手に持つとちょっと軽いがスマホに近い重量感やサイズ感だけは存在する。にもかかわらず何も起きない。SNSも通知も来ない。ただ透明な板があるだけだ。

スマホの上に置くとサイズ感がよく分かる

もちろん、代用品なら昔使っていたスマホでもよい。電源の入らないガラケーでも構わない。しかしそれではどこか“懐古趣味”になってしまう。秋葉原で時々売られているモックアップ端末でも近いことはできるが、それも何か違う。

昔の携帯電話を並べると時代の変化を感じる

以前、筆者は「タイムロッキングコンテナ」のような“物理的にスマホを封印する”製品も試した。強制力はあるし、確かに効果もある。しかし、どこか罰ゲーム的で長続きしにくい面も感じた。

今回のアクリルダミースマホは、それとは逆方向だ。“スマホを持ちたい”という欲望を否定しない。代わりに、中身だけを抜いてしまう発想である。

スマホを物理的に封印する製品も増えている

実際、夜に「今日は寝床へスマホを持ち込まない」と決め、このアクリルダミーだけを持ち込んでみた。ところが、やはり何かが足りない。持った感覚はスマホなのに、指先が退屈なのだ。

その時、偶然近くにあったのが、別用途で購入していた3Dプリンター製のFIDGETガジェットだった。パチパチとレバーを倒すだけの単純な玩具だが、クリック感が妙に気持ち良いのだ。

指先遊び用FIDGETとの組み合わせに可能性を感じた

そこで筆者は確信した。スマホ依存症とは、脳だけでなく“指先の依存症”でもあるのではないか、と。画面を見ることだけが問題なのではない。長年スマホを握り続けた結果、手そのものが“何かを持って操作していないと落ち着かない”状態になっている気がするのだ。だからこそ、単なる時間制限や通知OFFだけでは不十分なのかもしれない。

もしこの透明アクリル板に、適度なクリック感を持つFIDGET機構が組み込まれていたらどうだろう。画面も通信も無い。しかし手触りだけは満たされる。“スマホの亡霊”のようなデバイスになるかもしれない。

スマホ依存症の解決方法は、人によって異なるだろう。操作時間を決める人もいれば、場所を制限・限定する人もいる。しかし共通して必要なのは、“スマホを持たない時間”を自分で意識的に作ることだ。

そしてもう1つ必要なのは、行き場を失った指先をどうするか、である。今回のアクリルダミースマホは、単なるネタ商品に見えて、実はかなり本質的な問いを投げかけている気がする。スマホ依存から脱却するには、脳だけでなく“手の記憶”とも向き合う必要があるのだろう。

まだ完成形ではない。しかし、透明なアクリル板は、その第一歩として妙に面白い存在だった。誰か作ってくれないだろうか……。

製品名 発売元 価格 アクリルダミーフォーン - 250円～610円程度