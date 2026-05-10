５月１１日（月）の近畿地方は、昼間はカラッと暑いでしょう。最高気温が２５℃以上の夏日の地点が続出しそうです。

高気圧は日本の東の海上に離れますが、まだ近畿地方を覆う見込みです。このため、近畿地方はおおむね晴れるでしょう。

午後は多少薄雲の広がる所がありますが、日ざしを遮ったり、天気を崩すようなものではありません。日ざしがたっぷりで洗濯日和となりそうです。

空気が乾燥しているため、火の取り扱いに注意が必要です。また、紫外線が強まるため、日傘や日焼け止めを使うなど紫外線対策を心掛けてください。

１日の気温差が大きいでしょう。朝の最低気温は１０～１５℃くらいの所が多く、ひんやりする所もありそうです。

日中の最高気温は前日と同じくらいか高く、２５℃以上の夏日となる所が多いでしょう。奈良・京都や舞鶴・豊岡は２７℃、大阪や大津は２６℃まで上がりそうです。

運動会シーズンですが、屋外での運動や作業の際はこまめに水分補給をしてください。

１２日（火）から１５日（金）にかけては晴れたり曇ったりの天気となり、山沿いを中心ににわか雨や雷雨の所がありそうです。１６日（土）と１７日（日）は広く晴れるでしょう。

気温は平年並みか高い見込みで、１５日（金）頃までは最高気温が２６℃前後、１６日（土）頃からは最高気温が３０℃くらいまで上がり一段と暑くなりそうです。

本格的な暑さに備えて、夏服の準備やエアコンの手入れなどを行ってください。