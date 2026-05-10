Gacharic Spinのアンジェリーナ1/3によるソロプロジェクト aillyが、新曲「B.T.G」（読み：ビートザゲーム）を6月3日に配信リリースする。

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本楽曲は、“ゲームに勝つ”を意味する“Beat The Game”の頭文字を取ったエモーショナルなダンスナンバー。5月11日放送の、自身が校長を務めるレギュラーラジオ『SCHOOL OF LOCK!』（TOKYO FM / JFN）では本楽曲の初オンエアが決定している。

また、6月7日に渋谷ヒカリエ 4階イベントスクエアにてフリーライブ『Hello ailly!! Free Live～あいりがとう～』の開催が決定。ゲストとして北澤ゆうほの出演も発表され、対バン形式での開催となる。

本公演は、2026年2月リリースの1st EP『ailly』を直接手渡しする企画内で、同じTOKYO FMのパーソナリティとして縁のある鈴木おさむへCDを手渡しした際に受けた一言がきっかけとなり開催に至った。

フリーライブの開催にあたり、鈴木は「僕の一言がきっかけで、アンジーは動いた。そして、このフリーライブが本当に決まった。やるからには、このステージで運命を変えろ。来た全員を興奮させてくれー！期待！」とコメントしている。

・ailly コメント

言いたいことは全て歌詞に込めました！

人は自分のことを見たいようにしか見ない。それなら自分が見たい自分で居て欲しい。そんな願いを込めた一曲です！

（文＝リアルサウンド編集部）