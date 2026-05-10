カジサックとしてＹｏｕＴｕｂｅｒとしても活動するキングコング・梶原雄太が７日、人気ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「たっくーＴＶれいでぃお」にゲスト出演。

梶原は、ＹｏｕＴｕｂｅｒとして活動したきっかけを聞かれると「ちょっと端的に話します。めっちゃ長くなっちゃうんで。全ては上沼恵美子さんの言葉からなんですよ。上沼さんが。僕は大阪でレギュラー番組やらせてもらってて、上沼さんの番組、そこで『あなたは、ここで留まってはあかん。スターになるべき人よ』って言ってくださって。それは、たぶん、冗談半分かもしれないけど。当時、俺は鵜呑みにして。『じゃあ、なんか新しいことせなあかん』っていうことで、ちょっとアンテナを立て始めたんです」と話した。

梶原は「（ＹｏｕＴｕｂｅを）ちょっと調べようが全ての始まりです。『そうなんや？こんな世界あんねや？おもろそうやな？』と思って興味を持ったのがきっかけで。一番、最初（ＹｏｕＴｂｅｒの）ジョーブログさんかな。『おもろ！この人』ってなって。その人の動画ブワーって見て。なんでこの人が人気なんかを分析し始めるんですよ。で、見つけたのが距離感だなぁと思って。テレビよりも『これ全然、距離感違うやん？俺向いてんちゃうかな？』って。そこから戦略ですよね。どうやって、やっていこうかって。誰もやってなかったからってのもあるけど『あ、もうこれ絶対勝てる』って思いましたね」と振り返った。

つづけて「一個大きく見つけた僕の中で、穴が。誰もタレントさんや芸人が。ＹｏｕＴｕｂｅｒに絡みに行ってるのがいなかったんですよ。これ見つけた時に『勝った』と思ったんですよ」と話し「色々と分析して『誰が（芸人とのコラボを）やってくれるやろう？』ってなったときに出た答えが（ＹｏｕＴｕｂｅｒの）ラファエルさんやったんです。ＤＭして。『一回会食しましょう』と言うてくださって。やっぱり思った通りの人やって」話した。

さらに「まずは『梶原雄太』、本当の梶原雄太は受け入れられるのかって試したかったの。だから、ラファエルさんのチャンネルに出て、最初、４０分ぐらいフリートークをさせてもらった。で、そこでいろいろな反応を見て、いといろと考えたいなと思ったら、ありがたいことにむっちゃ評判良くて。バズって。そこで自信になって」と振り返った。

ＹｏｕＴｕｂｅｒとしての活動を継続を選んでいる理由を聞かれると、梶原は「一番は、でも、これ、クサいですけど。上沼さんへの恩返しでしたね。要は、俺、ホンマにやめようとしてたんですよ。業界を。その時期に拾ってくれたんが上沼さんやったんですよ。『（快傑）えみちゃんねる』（関西テレビ）っていう番組のレギュラーにしてくれて。それで踏みとどまって。で、その方の言葉で変われたから。まずはそこ」と明かした。

最後に「テレビ（タレント）だった時代とＹｏｕＴｕｂｅｒになった時代、どっちの方が稼げてますか？」と聞かれると、梶原は「ＹｏｕＴｕｂｅ！」と率直に答えて笑わせていた。