私が「約10万円」で買ったiPhoneを友人はたった「24円」で買ったそうです！ 同じ機種なのにどうしてこんなに差があるんでしょうか？

iPhoneが実質「24円」で買えるカラクリとは？

友人がiPhoneを24円で手に入れたと聞くと、その仕組みについて疑問を感じる方もいるでしょう。現在の携帯電話市場では、この「24円」という表記は、端末代金自体が24円になるわけではなく、特定のキャンペーンの適用や条件を満たすことで、2年間の実質負担額が合計24円になるケースがあることを指す場合があります。

このカラクリの核となるのが、残価設定型プログラムです。これは、2年後の端末の価値（残価）をあらかじめ設定し、その分を除いた金額を分割で支払う方法です。2年後に端末を返却することで、残価に相当する残りの支払いが免除される仕組みが一般的で、これにより実質負担額を小さく抑えられるというメリットがあります。

ここに、他社からの乗り換え（MNP）による割引や、通信事業者独自のキャンペーン割引などが組み合わさることで、月々の端末代金の支払額が1円程度、2年間の合計が24円となるケースがあります。

ただし、携帯電話会社やキャンペーンによって適用される条件は異なり、どのような場合でも2年間の実質負担額が24円になるというわけではない点に注意が必要です。



「一括10万円」vs「実質24円」！ 残価設定型プログラムのメリットと注意点

10万円で一括購入した場合と、実質24円で購入した場合の最大の違いは端末の所有権にあります。

一括購入では支払った時点で端末は原則として自分のものになりますが、前述の残価設定型プログラムを利用し、実質24円などで取得するケースでは、2年など一定期間後に端末をキャリアへ返却することが前提となるため、所有権は自分に完全に移るわけではありません。

つまり、実質24円での購入は、所有権を完全に獲得するのではなく、一定期間端末を利用し、その後返却するという点で、一定期間のレンタル契約に近い性質をもっていると考えられます。

また、返却時に画面が割れていたり故障していたりして、キャリアが定める査定基準を満たさない場合、故障時利用料や追加料金が発生するケースもあるため注意が必要です。

一方、常に最新機種を使い続けたい人にとっては、同じキャリアで2年など一定期間ごとに実質負担額を抑えながら新しい機種に乗り換えられるケースもあるため、合理的なお金の使い方といえるかもしれません。



自分に最適な買い方は？ 利用期間と月々の通信料の総額で判断しよう

iPhoneの購入において、今回の友人の「24円」という価格は、特定の条件下で成立するお得な選択肢といえるでしょう。しかし、それがすべての人にとっての正解とは限りません。例えば、1つの端末を4年、5年と長く使い続けたい人の場合、2年での返却が前提となる残価設定型プログラムはかえって割高になる可能性があります。

お金に関する判断で最も重要なのは、目先の金額に惑わされず、端末代金と毎月の通信料、そして利用期間を掛け合わせた総支払額を算出することです。自分が今の端末を何年使うつもりなのか、そして2年後に最新機種へ買い替える意思があるのかなどを冷静に判断しましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー