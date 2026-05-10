モト冬樹＆武東由美、熟年婚から15年 今では孫2人を溺愛 最近の夫婦生活を明かす
昨年結婚15年を迎えたモト冬樹と武東由美が、12日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に夫婦そろって出演する。
【写真】家族で叙々苑を堪能 モト冬樹が自撮りした妻＆娘＆孫たちとの楽しげな家族ショット
結婚当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが59歳で初婚、武東は49歳で再婚だった。結婚と同時にモトは一人娘の父になり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛している。
現在は愛犬2匹が暮らしの中心で、最近の夫婦生活についても明かす。近年は夫婦で保護犬の預かりボランティアの活動もしており、また譲渡会を開催するなど奮闘の日々。保護犬を飼い始めたことで預かりボランティアの活動を知り、夫婦共に協力して取り組むことの大切さについても話す。
【写真】家族で叙々苑を堪能 モト冬樹が自撮りした妻＆娘＆孫たちとの楽しげな家族ショット
結婚当時は幸せな熟年婚と話題になり、モトが59歳で初婚、武東は49歳で再婚だった。結婚と同時にモトは一人娘の父になり、今では娘に子どもが生まれ、孫2人を溺愛している。
現在は愛犬2匹が暮らしの中心で、最近の夫婦生活についても明かす。近年は夫婦で保護犬の預かりボランティアの活動もしており、また譲渡会を開催するなど奮闘の日々。保護犬を飼い始めたことで預かりボランティアの活動を知り、夫婦共に協力して取り組むことの大切さについても話す。