100均に良いのあるよ！「少量を干すのに便利すぎる！」使わないときはコンパクトな洗濯グッズ

洗濯物の室内干しが増えるこれからの時季。靴下やハンカチなどの小物をちょこっと干したいときに、わざわざ大きなピンチハンガーを取り出すのは面倒…。ダイソーで見つけた吸盤式のピンチハンガーは、小物や少量の洗濯物をスマートに干せて便利！使わないときはコンパクトにまとまり、ストレスなく快適に使えますよ。

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商品情報

商品名：吸盤式室内用ピンチハンガー（8ピンチ）

価格：￥330（税込）

耐荷重（約）：1kg

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480810997

室内干しの救世主！ダイソーの『吸盤式室内用ピンチハンガー（8ピンチ）』

洗濯物の室内干しが増えるこれからの時季。靴下やハンカチなどの小物をちょこっと干したいときに、わざわざ大きなピンチハンガーを取り出すのは面倒ですよね。

収納する手間も省きたい…そんなことを思っていたら、ダイソーでいいものを発見！『吸盤式室内用ピンチハンガー（8ピンチ）』をご紹介します。

価格は330円（税込）。筆者が訪れた店舗では、洗濯グッズ売り場に陳列されていました。

吸盤で壁に直接取り付けるタイプのピンチハンガーです。物干し竿のスペースが足りない時や、ちょっとした隙間を有効活用できます。

場所にとらわれず省スペースで洗濯物が干せるので、室内干しのハードルも下がります。

ピンチは別々になっているので、本体に付いている小フックに、ピンチを取り付けることで使用できます。

ピンチ数は8個で小物を干すのにぴったりのサイズ感。「あとちょっと干したい」という願いを叶えてくれる、サブハンガーとしておすすめです！

小物や少量を干したいときに◎使いたいときにサッと用意できて便利！

吸盤に付いている保護フィルムを剥がし、ダイヤルを左に回して緩めておきます。

光沢のある平らな面に取り付けることができます。取り付ける前に、取り付け面のホコリ、油分、水分をしっかり拭き取っておきます。

取り付け面に密着するように吸盤の中心を強く押し付けて、中の空気を抜いて取り付け、ダイヤルを右に回して固定します。

吸盤を取り外す際はダイヤルを左に、固定する際はダイヤルを右に回してください。

耐荷重は約1kgです。吸盤式のため安定感が心配になりますが、靴下やハンカチなどの小物を干す程度であれば問題なく、頼もしいホールド力を発揮します。

筆者は洗ったふきんを干すのによく使用しています。

使用しない時はスリムに収まり、収納場所に困りません。

一般的なピンチハンガーでありがちな、ピンチ同士が絡まってイライラする…という問題も、壁付けタイプなら無縁！使いたい時にサッと使えて快適です。

今回は、ダイソーの『吸盤式室内用ピンチハンガー（8ピンチ）』をご紹介しました。

少量の小物を干したいときでも、ピンチハンガーを用意する手間が省け、サッと干せて便利です！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。