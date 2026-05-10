『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』Lucreaらいとに「キラ・ヤマト」がパイロットスーツ姿で登場
メガハウスは、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「Lucreaらいと 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM キラ・ヤマト パイロットスーツVer.」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年12月発送予定。
2026年12月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM キラ・ヤマト パイロットスーツVer.」(8,800円)
Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りやすくをテーマに様々なキャラクターを展開していく【Lucreaらいと】シリーズに、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「キラ・ヤマト」がパイロットスーツ姿で登場。
企画進行中の「アスラン・ザラ パイロットスーツVer.」とあわせて是非手元に揃えてみたい。
(C)サンライズ
2026年12月発送予定「Lucreaらいと 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM キラ・ヤマト パイロットスーツVer.」(8,800円)
Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りやすくをテーマに様々なキャラクターを展開していく【Lucreaらいと】シリーズに、『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』より「キラ・ヤマト」がパイロットスーツ姿で登場。
企画進行中の「アスラン・ザラ パイロットスーツVer.」とあわせて是非手元に揃えてみたい。
(C)サンライズ