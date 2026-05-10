NHK大河ドラマの歴史は長い。1963年から63年も続いている。昭和、平成、令和と3つの時代を駆け抜けそのつど時代に合わせてアップデートしていると思うが、世代によって大河に求めるものに違いがあり、肯定や否定、様々な意見が飛び交う。それが豊かな議論になればいいが分断を生むのは残念だ。

参考：宮粼あおいの涙の名演に心震える 『豊臣兄弟！』が描いた今までにない浅井長政の最期

例えば、歌舞伎は古典や新作に分けている。最近では「超歌舞伎」という新たなレーベルが生まれている。大河ドラマもそろそろシン・大河や超大河、新解釈大河などのライン展開を考えたほうがいいのではないか。現在放送中の『豊臣兄弟！』を観ながらそんなことを考えた。そう思ったのは、第17回の内容が賛否両論だったからだ。

『豊臣兄弟！』は豊臣秀吉（池松壮亮）を支えた弟・秀長（仲野太賀）を主人公にした物語だ。第18回「羽柴兄弟！」から兄弟の名字が「羽柴」になる。羽柴筑前守秀吉と羽柴小一郎長秀としてこれからますます活躍していくことだろう。それ以前の秀吉と秀長はまだまだほかの強烈な戦国武将の影に隠れた印象を受ける。第17回「小谷落城」で描かれた元亀3年（1572年）～天正元年（1573年）の頃、時代の中心は織田信長（小栗旬）だ。秀吉と秀長、明智光秀（要潤）は信長の家臣で、徳川家康（松下洸平）も同盟者ではあるが実質、信長の下のような立ち位置である。

信長に対峙するのは武田信玄（高嶋政伸）、浅井長政（中島歩）、朝倉義景（鶴見辰吾）、室町幕府15代将軍・足利義昭（尾上右近）。この者たちが第17回で一掃された（義昭以外は死亡）。歴史上、家康がひどい大敗をした三方ヶ原の戦いと浅井、朝倉攻めは大きなトピックだ。長政が亡くなり、市（宮粼あおい）と3人の娘たちが生き残るにあたり、茶々がのちに秀吉の側室になることを視聴者の多くは知っている。つまり浅井家の滅亡はこの出来事はのちの豊臣家にとっても極めて大きな転換点となる。

ドラマによってはここで後の展開を匂わせることも少なくない。『豊臣兄弟！』ではそれはなく、3人の娘と秀吉の接点は描かれなかった。その代わり、秀長と秀吉は市の行動に多大な影響を与えるおとぎ話を語る。

『豊臣兄弟！』では農民出身の秀吉と秀長（とりわけ秀長）は序盤から徹底して武士の誇り＝死というものを重視しておらず、とにかく生き延びることを第一にしている。第17回では秀長と秀吉は長政に死なないように説得するし、信長も長政が死なずに済むよう手配しようとする。でも史実を変えることはできないから長政は結局切腹して果てる。しかも市の介錯によって。

大胆な空想歴史ものならば、長政が死なない世界線も可能かもしれない。大河ドラマの冠があるとそこまで空想の翼を広げることはさすがに難しいだろう。こんなときシン大河、超大河、新解釈大河などと別ラインにしておけば、そういうものだと無駄な論争が起こらないで済むのではないだろうか。

『豊臣兄弟！』では長政が生きていられそうな状況にもかかわらず、みすみす死を選ぶ理由を創作している。市の兄・信長に親しみを覚え、敵対することを好まなかったが、事情によって裏切ることになったとき、ふと天下をとる野望がよぎった。そんな自分がゆるせない。そんな思いが長台詞で語られる。

ドラマのなかで突然の自分語りは作劇上の都合であることがほとんどである。国会答弁なんかによくあるが、現実社会で何か問題があったとき、出まかせでその場をうまく回避してしまう才能のある人がいる。長政が死を選ぶ理由はなんだかそういうニオイがした。断っておくが、ドラマの長政は誠実そのものだ。演じる中島歩も巧くそれを表現している。

だからこそ歴史に沿うために辻褄を合わせさせられたようで惜しく思うのだ。信長を道理のわかった人に描くため、長政が自分に芽生えた野心を恥じて死を選ぶのは無理くりでは、という疑念を感じさせなくする手はずも十分だ。市が介錯する大きな衝撃によってそれは気にならなくなる。作家として器用だし巧い。

武田信玄の死因もそういうテクニックのニオイがした。自分がついた餅を喉につまらせて死ぬ。視聴者はそれがのちの「信玄餅」と想像を膨らませ、SNSは盛り上がった。おもしろいといえばおもしろい。でも、信玄の物語がほとんど描かれないまま、死だけが面白く消費されてしまったようにも感じる。あくまで秀長の物語なので信玄の話に尺がとれないのも理解できる。そういうときこそ、今年は漫画やアニメのようなテイストで描く「超大河」ですと別ラインを提示したらむしろ楽しめるのではないだろうか。

ここで、大河ドラマとは何かについて、定義を明らかにしておきたい。大河はあくまでフィクションだから何でもあり、という声もあるからだ。

資料として2025年の大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』のチーフディレクター大原択の父で、大河第1作から関わっている大原誠が書いた『NHK大河ドラマの歳月』を読んでみる。そこにはこうある。

「大河ドラマのスタート時は、歴史ドラマを制作するというよりも、あくまでスケールの大きい、健全娯楽作品をつくるというのが大目的だったようです」

歴史ドラマよりも大型健全娯楽作を目指していた。とはいえ、できるだけ正しくその時代を描きたいとスタッフは考え、「時代考証」という仕事が生まれた。本にはそうも書かれている（大意）。

当然、時の流れのなかで変化していくことはあるものだが、大河ドラマの生みの親たちはいまの大河をどう思うだろうか。

おもしろいは正義。受け手に愛され、支持されたものは生き残る。たとえそれが真実ではなかったとしても。書き残されていない空白の部分をいかに創作するかが、歴史物語の醍醐味だ。さしずめ『絵本太閤記』などは江戸時代の大河ドラマのようなものであろう。史実をもとに空想で面白さを増した娯楽物語。秀吉が草履を温めたことで信長に重用されたことは創作ながら民衆に受けて、あたかも本当のことのように残っている。『豊臣兄弟！』では序盤、秀吉と秀長の紹介的なことで、『絵本太閤記』に記された人気エピソードである草履の逸話を描いた。そのまんまではなく、信長が草履をふたつに分けて、秀吉と秀長に片方ずつもたせることにした。こうして秀長の存在価値も生まれ、この創作は好意的に受け止められていた。

秀長が主人公なので、彼の見せ場が必要だ。第16回では、これも人気創作のひとつと言われている市が信長に届けた小豆袋の逸話を使いつつ、秀長が市の空白の手紙にメッセージ性を見出した。例えば『どうする家康』では小豆の逸話が創作された理由を、実は阿月（伊東蒼）という名の人物が伝令として存在していて、それが小豆袋に置き換えられたのだという伝説のオリジンとして描いた。残された史実や伝承をどうアレンジするかが作家の腕の見せ所。それを視聴者が厳しい目で見て良いとかよくないとか自由に値踏みする。

『豊臣兄弟！』はあくまで知られた人物のオリジナルエピソードで、それが漫画やアニメみたいで親しみやすいという評価がある。それはとてもいいことだと思う。ジャンプ漫画みたいという声もあるし、筆者はファーストガンダムこと『機動戦士ガンダム』を思い浮かべている。民間人（主に若者）が戦争のただ中に放り込まれ、「君は生き延びることができるか」というキャッチコピーのもとサヴァイブしていく話に近いように感じるのだ。

早くに父を亡くした秀吉、秀長兄弟が自分たちなりに工夫し、生き延びながら出世していく。兄弟もその仲間たちも皆若い。頼れる大人がいなくて自力でなんとかしないといけない。弱いところも愚かなところもある彼らの人間ドラマは十二分に描かれている。信玄が餅を喉につまらせるのも青春映画『アメリカン・グラフィティ』（1973年）の主人公たちのその後の人生のような悲しみやおかしみを思わせる。

ただ欲をいえば、これが漫画のようなシン大河とか超大河でなく、あくまで63年間の伝統をもつ大河ドラマであれば、『ガンダム』のような軍記もののような側面もあってほしい。

例えば、三方ヶ原の戦いがどのように行われたか、有名な小説などを読んでみても戦術の面白さに興味を引かれる。戦場の地理を含め、どれだけ俯瞰して作戦を立て実行するか、先人の知恵にわくわくするのだが、それを描くには予算も時間も必要だろう。そこで三谷幸喜が得意とするような戦場から離れた人間ドラマにシフトしているのが昨今の大河ドラマである。

もちろん、生活があっての戦であるし、生きることを大事にするために、生活の尊さや生きている者たちの魅力を生き生き描くことが重要だ。とくにいまの時代においては。ただ、大河をきっかけにせっかく生まれた「時代考証」という仕事がもっと生かされることを願う。

もっとも、秀長、秀吉の活躍はこれから。知的な戦略をスケール大きく描く回もこれからが本番と信じている。（文＝木俣冬）