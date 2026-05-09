AIではなく現実…DAZNに抜かれた“美女サポーター”に称賛の声「こりゃ愛されるわ」「強すぎる」
横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが8日に自身のX(@_fl_monika)を更新し、本物の“中継カメラに抜かれた”を披露した。
SNS上では最近、スポーツ観戦中に中継カメラに抜かれたとするAI生成画像が流行っている。
三田さんは「AIじゃなくて、流行りのやつの現実バージョン」と綴り、「DAZNに試合終了後うつしてもらったよ」とキャプションを付けた動画をアップした。
映像は試合後の横浜FC側スタンドを捉えたものとなっており、三田さんはサポーターと気さくにツーショットを撮影。さらに別のサポーターに歩み寄り、子どもを抱き上げて撮影に応じるシーンも収められている。
ファンからは「素晴らしい神対応です!!」「神対応すぎるもにちゃん尊い こりゃ皆さまに愛されるわ」「ホスピタリティの塊やないか」「これは強すぎる(笑)」「DAZNないす」といった反応が寄せられた。
現在25歳の三田さんは、女性アイドルグループ『アイオケ』のボーカル・リーダーを担当。2020年に横浜FCのスタジアムMCに就任し、ニッパツ三ツ沢球技場の“女神”としてチームをサポートしている。
SNS上では最近、スポーツ観戦中に中継カメラに抜かれたとするAI生成画像が流行っている。
三田さんは「AIじゃなくて、流行りのやつの現実バージョン」と綴り、「DAZNに試合終了後うつしてもらったよ」とキャプションを付けた動画をアップした。
ファンからは「素晴らしい神対応です!!」「神対応すぎるもにちゃん尊い こりゃ皆さまに愛されるわ」「ホスピタリティの塊やないか」「これは強すぎる(笑)」「DAZNないす」といった反応が寄せられた。
現在25歳の三田さんは、女性アイドルグループ『アイオケ』のボーカル・リーダーを担当。2020年に横浜FCのスタジアムMCに就任し、ニッパツ三ツ沢球技場の“女神”としてチームをサポートしている。
AIじゃなくて、流行りのやつの現実バージョン⚽️ pic.twitter.com/x3tFpUtjto— 三田 萌日香 (@_fl_monika) May 8, 2026