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「今から買っても遅い？」半導体株の未来と、2026年後半に訪れる利確シグナルの正体

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「YOU投資チャンネル」が、「【黄金期】SOX・ノムハンを今から買うのはもう遅い？SOX指数の爆上がりはいつ終わるのか。2026年後半の「利確シグナル」を完全解説」と題した動画を公開した。動画では、半導体株(SOX)の今後の動向と、今からでも遅くない投資戦略について論理的に解説している。



動画の序盤では、特定企業への依存を避ける「丸ごと買い戦略」の優位性を説明。エヌビディアだけでなく、メモリ企業や専用チップ（ASIC）企業など、主役が次々と交代する半導体業界において、バリューチェーン全体に投資する手法が最も合理的であるとした。また、地政学リスクなどで一部セクターが打撃を受けても、他セクターの好調でカバーできる「自己ヘッジ機能」がSOX指数の最大の強みであると語った。



続いて、GoogleやMicrosoftといったハイパースケーラー（巨大IT企業）による巨額の設備投資が需要の源泉であると分析。一方で、いくら需要があっても「チップが買えないことではなく、電気が足りないこと」が、AI開発において立ちはだかる物理的な壁になっていると指摘した。



終盤では、長期目線であれば今からの投資も遅くはないとしつつ、「いつ降りるべきか」という出口戦略の重要性を説いた。利益確定のシグナルについて「見るべきは売上の絶対額ではなく、成長率の鈍化だ」と断言。成長スピードが落ちた瞬間に急落する性質を踏まえ、2026年後半から2027年初頭にかけて大きな株価調整の可能性があると推測した。最後は、個人のリスク許容度に合わせて最適なインデックスを選択することの重要性を伝え、動画を締めくくった。