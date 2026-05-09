B1千葉ジェッツは8日、日本代表の渡辺雄太（31）が脳しんとうを受傷したことを報告した。これにより、同日に行われる Bリーグのチャンピオンシップ（CS）準々決勝第1戦は欠場となる。

クラブ公式サイトで「いつも千葉ジェッツふなばしへ熱いご声援を賜り誠にありがとうございます。この度、#1 渡邊 雄太選手が5月3日(日)に開催された、りそなグルーB.LEAGUE2025-26 SEASON 第36節 千葉ジェッツvs.アルティーリ千葉戦にて、脳振盪を受傷いたしましたのでお知らせいたします」と報告。

今後の試合出場については「Bリーグが定める段階的復帰プロトコルに従って判断いたします」とし、「応援いただいている皆さまおよび関係者の皆さまにはご心配をおかけしますが、復帰プロトコルは順調に進んでおりますので、引き続き渡邊選手へ温かな応援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。

渡辺は千葉加入2年目となる今季、B1リーグ59試合に出場。1試合平均得点数13・5、平均リバウンド数4・8など、好守でチームをけん引してきた。