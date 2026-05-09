猫がクルクルと3回連続で前転する動画がThreadsに投稿され、「お手本のような前転！」「受け身の練習してるかのよう」と驚きの声が集まっています。



【写真】クルクルクルッと前転する猫さんの決定的瞬間

披露したのは、猫専用賃貸Gatos Apartmentさん（gatos_apartment）の愛猫・ムーちゃん。飼い主が朝食中で遊んでくれないことにしびれを切らし、自分の尻尾を追いかけた結果の"偶然の大技"だったそうです。



ムーちゃんは2歳の女の子。性格はお転婆で、甘えん坊だといいます。



「長年、猫と一緒の生活をしてきましたが、ムーちゃんは屈指の変わった猫です」



話題となった前転は、家族が朝食をとっている時に撮影されたもの。すでに食事を済ませていたムーちゃんは元気が溢れて遊びたい気持ちが高まり、グルグルと回り続けていたそうです。以前から前転のような動きは見られたものの、この日は特に激しく、繰り返し続いたため、動画を撮影しました。



なぜ前転するのか。飼い主の考察によると、ムーちゃんには寝る時に自分の尻尾をしゃぶる癖があるそうです。この日は朝食を済ませて元気いっぱいだったのに、飼い主はまだ食事中で遊んでくれない。しびれを切らして乾いた尻尾を追いかけた結果、偶然クルクルと前転する動きになったのではないかといいます。



普段の遊び方も個性的で、一番好きなおもちゃは、なんとレシート。財布を開ける音を聞くと駆け寄ってきて、丸めて投げると全力で追いかけ、くわえて戻ってくるそうです。水を怖がらず身体能力も高いため、「犬みたい」と感じることも多いのだとか。保護猫の雑種ですが、水を好む猫種として知られるターキッシュバンの血が入っているのでは……と、飼い主は推測しています。



「こんな猫いる？」という思いで投稿した動画に、「すごい」といった声が集まり、投稿主自身もムーちゃんの個性を再認識する結果となったそう。



「『柔道の受け身みたい』とコメントした方がいて、確かに！と思いました」



投稿主が運営する「Gatos Apartment」は、16年前に野良猫を保護したことをきっかけに建てた猫専用の賃貸住宅です。脱走防止扉や立体的に動ける空間設計など、猫の行動を考えた工夫が随所に取り入れられています。



「ムーはこれまでの常識を軽々と突破してくるので、今後の設計にも影響を与えてくれると思います」