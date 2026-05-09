敵地レンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発出場

【MLB】レンジャーズ ー カブス（日本時間9日・テキサス）

カブスの鈴木誠也外野手は8日（日本時間9日）、敵地のレンジャーズ戦に「5番・右翼」で先発出場し、4回に3試合ぶりの7号を放った。グローブライフ・フィールドに詰めかけたファンは沈黙した。

1-0で迎えた4回だった。フルカウントから右腕ロッカーが投じた8球目のシンカーを振り抜いた。センター左へ高く舞い上がった打球が着弾。打球速度110.2マイル（約177.4キロ）、飛距離419フィート（約127.7メートル）、角度33度の一発だった。鈴木は笑顔でダイヤモンドを一周。右手を挙げて笑顔を見せた。

3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝・ベネズエラ戦で右膝を負傷。開幕から負傷者リストに入ったが、4月10日（同11日）に復帰した。11試合目で今季1号を放つと、そこから3試合連発。一気に状態を上げた。

本塁打は4日（同5日）のレッズ戦以来。出場25試合目で7本塁打とハイペースに積み上げ、年間では29発ペースとした。（Full-Count編集部）