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【重要】社長はこの計算ができないとヤバい！税理士も理解していない利益計算について解説します。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【重要】社長はこの計算ができないとヤバい！税理士も理解していない利益計算について解説します。」と題した動画を公開した。これまで1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、多くの経営者が誤解している「売上減少時の利益の減り方」について解説し、正しい収益構造の把握がいかに重要かを説いている。



市ノ澤氏は冒頭、「売上がもし20%減ってしまったら、利益は一体いくら減るのか」と問いかける。「利益も20%減るに決まっているだろう」と考える経営者や税理士は驚くほど多いが、それは大きな間違いであると指摘した。その理由を解き明かすため、損益計算書（P/L）を図解し、売上に比例して発生する「変動費」と、売上に関係なく毎月一定額が発生する家賃などの「固定費」に分類して説明を展開する。



動画内では具体的な数字を用いたシミュレーションが行われた。売上1億円で変動費が80%（8,000万円）、固定費が1,000万円の企業の場合、現状の経常利益は1,000万円となる。ここから売上が20%減少し8,000万円になった場合、変動費は80%の6,400万円に下がる。残った限界利益の1,600万円から固定費1,000万円を引くと、利益は600万円になる。つまり、売上は20%の減少であっても、利益は1,000万円から600万円へと「40%減」になるという事実を明らかにした。



さらに、売上が50%減った場合は利益が100%減少しゼロになることや、逆に利益を2倍にしたいからといって売上を単純に2倍にするのも間違いであることを解説。「収益構造をちゃんと理解していないと、目標や計画も立てられない」と述べ、根拠のない経営計画を作成することの危険性に警鐘を鳴らした。



決算書の数字を変動費と固定費に分けて考える「管理会計」を取り入れることが、会社に利益を残す鍵となる。最後に市ノ澤氏は、「キャッシュリッチな経営者になりたければ、収益構造を理解して数字に強い経営者になれ」と力強く断言した。自社の収益構造を正しく分析し、日々の数字を細かく管理することこそが、理想の会社を作るための第一歩となるようだ。