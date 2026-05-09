放射冷却技術で日陰を作る「晴雨兼用傘」で梅雨や酷暑日に備える

今年もそろそろ聞こえてきそうな“猛暑”や“酷暑”といった言葉。どうも今年の夏も覚悟が必要な予報で、地球温暖化が進んでいることをヒシヒシと感じます。ハンディ扇風機や首に巻くクールリングなど、猛暑対策グッズも日々進化してきてはいますが、もしまだの人は今年の夏こそ“日傘”を持ってみてはいかがでしょうか。

放射冷却技術を応用した、昨年完売の晴雨兼用日傘が今年も発売されました！ それがムーンバットのゼロエネルギーで熱を冷やす「REIKYAKUパラソルシリーズ」（6600円〜）です。

▲「折りたたみ傘50cm（軽量仕様）」

放射冷却の原理を利用して自然の力だけで表面の温度を下げる“Radi-Cool（ラディクール）”素材を使用。

▲「折りたたみ傘60cm（耐風仕様）」

普通の日傘が表面の蓄熱を傘の内側に伝えてしまうのに対し、Radi-Coolは高い日射反射性能と放熱特性によって、生地の蓄熱を抑えて熱を大気へ放出。傘内部の温度の上昇を抑えて、傘の下は日陰にいるような快適さが持続します。

本モデルでは、Radi-Coolの中でも、生地の表面にRadi-Cool機能層をコーティングした“Tシリーズ”を採用。放射冷却性能を最大限に発揮し、傘の製品遮熱性試験では日傘アリとナシの場合で最大34度の温度差を測定するほど。

もちろん、日傘としての遮光性もちゃんと備えていて、遮光率、紫外線遮蔽率ともに100%（※）。目の負担になる太陽光や、しみ・そばかすの原因となる紫外線をしっかりブロック。夏場の日焼け対策もバッチリです。

※試験方法…遮熱効果：JISL1951/遮光率：JISL1055A法／UVカット率・UPF値：JISL1925 表記数値は、生地の状態での測定値です。傘全体の性能を示すものではありません

また、撥水加工、防水加工も施されているため、普通の傘として利用することも可能。耐風構造も備えており（50cmモデルを除く）、ポリカーボネート製の骨が強風の衝撃を吸収。耐風試験では風速15m／sをクリアしていて、突然の強風で傘がひしゃげて使い物にならなくなってしまうこともありません。

▲「折りたたみ傘50cm（軽量仕様）」

ラインナップはすべて折りたたみ傘で、広げたサイズが約80cmの軽量モデル「折りたたみ傘50cm」（6600円／全長：約21.5cm、重さ：約171g 傘袋込み）。そして、広げたサイズが約95cmの耐風モデル「折りたたみ傘54cm」（7700円／全長：約23.5cm、重さ：約259g 傘袋込み）。

▲「折りたたみ傘54cm（耐風仕様）」

さらに、展開したサイズが約106cmの耐風モデル「折りたたみ傘60cm」（8250円／全長：約26.5cm、重さ：約353g 傘袋込み）の3サイズを展開。各サイズとも、端部分のパイピングの色が異なるホワイトとライトグレーの2色が用意されています（傘部分の色はどちらもホワイト）。

▲「折りたたみ傘60cm（耐風仕様）」

光を遮るだけでなく温度の上昇も抑えてくれる、電力を使わないエコな一面も持ち合わせたハイブリッド日傘。いままで無縁だと思っていた男性も、この傘をきっかけに日傘デビューしてみませんか？

>> ムーンバット

＜文／GoodsPress Web＞

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