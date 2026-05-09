ＩＭＭ通貨先物５月５日資源国通貨 豪ドルの買い越し増加 ＩＭＭ通貨先物５月５日資源国通貨 豪ドルの買い越し増加

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ＣＦＴＣ建玉報告 資源国通貨

ＩＭＭ通貨先物５月５日資源国通貨 豪ドルの買い越し増加

カナダ 14659枚の売り越し 23817枚の売り越し減

豪ドル 78674枚の買い越し 6805枚の買い越し増

ＮＺドル 48251枚の売り越し 1929枚の売り越し増



レバレッジド・ファンズ５月５日資源国通貨 豪ドルの買い越し増加

カナダ 46889枚の売り越し 7814枚の売り越し減

豪ドル 58994枚の買い越し 10695枚の買い越し増

ＮＺドル 19294枚の売り越し 2461枚の売り越し増

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