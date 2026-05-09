ＣＦＴＣ建玉報告　資源国通貨　
ＩＭＭ通貨先物５月５日資源国通貨　豪ドルの買い越し増加
カナダ　14659枚の売り越し 23817枚の売り越し減
豪ドル　78674枚の買い越し 6805枚の買い越し増
ＮＺドル　48251枚の売り越し 1929枚の売り越し増

レバレッジド・ファンズ５月５日資源国通貨　豪ドルの買い越し増加
カナダ　46889枚の売り越し 7814枚の売り越し減
豪ドル　58994枚の買い越し 10695枚の買い越し増
ＮＺドル　19294枚の売り越し 2461枚の売り越し増