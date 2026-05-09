俳優の高良健吾と、原田琥之佑がこのほど、兵庫・宝塚市の手筭治虫記念館で、ＮＨＫ特集ドラマ「手筭治虫の戦争」（８月放送予定）制作発表会見に出席した。

本作は１９７０年代。東京で、漫画家としてどん底にあった手筭治虫が、自信の戦争体験をもとにした漫画「紙の砦」の執筆に至った手筭パートと、「紙の砦」パートの２つの時代を行き来する手法で描かれる。手筭治虫を演じるにあたり高良は、当時のアシスタントから漫画の背景を描く指導を受けていることを明かし「いただいた資料、自分で調べる資料もありますが、学んで自分のものにできる中でやろうとしているところですね」と、役作りを語った。

また、一番ひかれた部分について、高良は連載ものを１０本抱えながらアニメを作っていたことを挙げ、「漫画の神様、天才と言われていますけど、それだけでまとめちゃいけない人なんじゃないかな。常に自分に向いているような戦い方というか。なんかそこがちょっと尋常じゃない。手筭治虫さんはたぶん、手筭治虫さん以外に無理。誰もマネできないレベルのことをやり続けた」と、改めて感心した。

「紙の砦」パートの主人公・大寒鉄郎を演じる原田は、役作りについて「手筭さんのペンの持ち方は少し独特だったらしいので、そのペンの持ち方で漫画を描いたりとか、手塚さんの漫画は結構、丸からできているキャラクターがいっぱいあるので、丸をいっぱい描いています」と、にこやかに明かした。

２人とも宝塚市への来訪は初めて。神戸に親戚がいるという高良は「宝塚はそれこそ宝塚歌劇団という印象しかなくて。まだ言葉にできる印象というのはなかなかないのですが、歩いてしっかり自分の目で見て感じたい」と、キッパリ。原田も初めての宝塚に「バスの中からずっと窓を見ていたんですけど、すごい町中がきれい。建物があまり見ない色をしていたので、宝塚はすごいなと思いながら見ていました」と、ほほ笑んだ。