『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE [最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』開催決定
国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』」（以下『MAJ』）開催ウィーク内の6月11日、Zepp DiverCity (TOKYO)にて『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE [最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』が行われることが発表となった。
■演歌・歌謡曲も日本のソウルミュージックとして位置づけ
「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした『MUSIC AWARDS JAPAN』は、6月13日の授賞式だけでなく、6月5日～13日にわたり、開催ウィークとして音楽にまつわる様々なイベントを開催。
このたび発表された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE [最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』は、MAJの演歌・歌謡曲部門を表彰するイベント。古典的な芸能に加え、演歌・歌謡曲も日本のソウルミュージックとして位置づけ、日本の伝統的なカルチャーを世界へと発信していく。
ライブには日本を代表する演歌・歌謡曲のアーティストが出演し、さらに歌唱以外にも日本の伝統的な芸能を発信するパフォーマンスも予定。ぜひ注目しよう。
なお、6月5日～7日に開催される『YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition』にて、「YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition-演歌・歌謡曲」のプログラムが6月7日の日中帯で初開催されることが決定。こちらも要チェックだ。
■最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 ノミネートアーティスト コメント（50音順）
◎SHOW-WA「外せないピンキーリング」
◎SHOW-WA ＆ MATSURI「僕らの口笛」
◎辰巳ゆうと「運命の夏」
◎新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」
◎山内惠介「北の断崖」
昨年に続きまして、『MUSIC AWARDS JAPAN』最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞に「北の断崖」をノミネートしていただきまして、有難うございます。
デビュー25周年記念曲は、原点回帰ということで究極の女歌を、しかも四行詩で書いていただきました。
これは、山内惠介を育ててくれた演歌への恩返しでもあります。
演歌の魅力を伝える礎になる作品だと思いますので、応援どうぞよろしくお願いいたします。
■イベント情報
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE [最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』
06/11（木）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
出演：細川たかし、水森かおり、島津亜矢、市川由紀乃、キム・ヨンジャ、山内惠介、純烈、SHOW-WA、MATSURI、辰巳ゆうと、真田ナオキ、新浜レオン、青山新、二見颯一、田中あいみ、KaWang 他（順不同）MC：森崎ウィン、松丸友紀、ケイナ（順不同）
歌唱者以外の出演者：マーティ・フリードマン、吉田兄弟、DAISHI DANCE、カムイ、林家つる子、SOME≡LINEZ 他（順不同）
放送日：
06/21（日）12:00～12:54 （テレビ東京）
06/30（火）19:00～21:00 （BS テレ東）
配信：YouTube・他にて配信
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』
06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他
※開催ウィーク：06/05（金）～06/13（土）
■関連リンク
『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』公式サイト
https://www.musicawardsjapan.com/