『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE [最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』開催決定

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国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』」（以下『MAJ』）開催ウィーク内の6月11日、Zepp DiverCity (TOKYO)にて『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE [最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』が行われることが発表となった。

■演歌・歌謡曲も日本のソウルミュージックとして位置づけ

「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした『MUSIC AWARDS JAPAN』は、6月13日の授賞式だけでなく、6月5日～13日にわたり、開催ウィークとして音楽にまつわる様々なイベントを開催。

このたび発表された『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 演歌・歌謡曲LIVE [最優秀演歌・歌謡曲 楽曲賞 授賞式]』は、MAJの演歌・歌謡曲部門を表彰するイベント。古典的な芸能に加え、演歌・歌謡曲も日本のソウルミュージックとして位置づけ、日本の伝統的なカルチャーを世界へと発信していく。

ライブには日本を代表する演歌・歌謡曲のアーティストが出演し、さらに歌唱以外にも日本の伝統的な芸能を発信するパフォーマンスも予定。ぜひ注目しよう。

なお、6月5日～7日に開催される『YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition』にて、「YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition-演歌・歌謡曲」のプログラムが6月7日の日中帯で初開催されることが決定。こちらも要チェックだ。

■最優秀演歌・歌謡曲楽曲賞 ノミネートアーティスト コメント（50音順）

◎SHOW-WA「外せないピンキーリング」

◎SHOW-WA ＆ MATSURI「僕らの口笛」

◎辰巳ゆうと「運命の夏」

◎新浜レオン「Fun! Fun! Fun!」

◎山内惠介「北の断崖」