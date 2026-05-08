山形県酒田市の山中で今月5日に見つかった男性の遺体について、身元は行方不明となっていた78歳の男性と確認されました。

【写真を見る】「生きた状態でクマに襲われたか」酒田市の男性遺体はクマによる傷が多数…警察は「クマによる傷で矛盾なし」としてクマの胃の内容物も調べる（山形）

男性の体には上半身を中心にクマの爪痕や歯型などの深い傷があり、警察は、男性が生きた状態の時にクマに襲われ死亡した可能性が濃厚とみて、胃の内容物なども含め調べるとしています。

山菜採りの男性と判明

警察によりますと、今月5日午前9時50分ごろ、酒田市山谷の山林で発見された遺体は、今月3日に山菜採りに入ったまま行方が分からなくなっていた、酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）であることが確認されました。

8日夜に判明した情報によりますと、久松さんの死因は挫創などによる出血でした。遺体には頭部や腕、上半身を中心に、体の前後両方にわたって深いキズなどがあり、全身打撲の所見も確認されました。

傷は身元がすぐには分からないほど非常に大きく損傷し、クマのものと思われる爪の痕や歯型も残されていました。

生きた状態で襲われた

警察は「クマに襲われた外傷として矛盾がない」とした上で、これらの傷は命があるときにつけられたとみられることから、久松さんが生きた状態の時にクマに襲われ、死亡した可能性が高いとみています。

久松さんの遺体は、乗っていた軽トラックが残されていた場所から南西に150メートルほどの山中で発見されました。また、遺体発見とほぼ同時刻に、すぐ近くにいた体長およそ1メートルのオスのクマ1頭が猟友会によって駆除されています。

近隣住民によりますと、現場付近は以前からクマが目撃される場所でしたが、ここ数年でその件数が増えていたということです。警察は引き続き、当時の詳しい状況とともに、クマの胃の内容物も調べています。

※画像（現場の山）