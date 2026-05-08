警察によると、酒田市で５日に見つかった山中の高齢男性遺体の死因は、挫創による失血死と判明し、クマによる被害であることが濃厚となりました。

【画像】遺体がみつかった場所の近くの山道

現場では、遺体発見と同時刻にクマの成獣が1頭、駆除されていました。

また、遺体は山菜採りに入り行方が分からなくなっていた酒田市北俣の農業・久松幸雄さん（78）だったことがわかりました。

■遺体が見つかった状況は

今月5日、酒田市の山林で頭や腕に傷がある身元不明の高齢男性の遺体が見つかり、すぐ近くでクマ1頭が駆除された件について、警察は男性の遺体の司法解剖を行っていました。

8日になっても死亡とクマとの直接的な関連は明らかになっていませんでしたが、8日夜になって、傷からの出血が死因と判明しました。

もともと、遺体にはキズがあったことがわかっていました。これは、今月5日午前9時50分ごろ、酒田市山谷の山林で、警察などが身元不明の高齢男性の遺体を発見し、そのほぼ同じ時刻に、遺体の近くにいたクマ1頭が駆除されていたものです。

この山林では今月3日、酒田市北俣に住む久松幸雄さん（78）が山菜採りに入ったあと行方が分からなくなり、警察が捜索を続けていました。

■遺体には「非常に大きなキズ」

遺体が見つかったのは、久松さんの軽トラックが残されていた場所から南西に150メートルほどの山中です。遺体の頭や腕には外傷があり、警察によりますと、傷は非常に大きく、身元がすぐにはわからないほどの損傷だったということです。

また、駆除されたクマは体長およそ1メートルのオス1頭でした。近隣住民に話を聞くと、現場付近は以前からクマが目撃される場所でしたが、ここ数年でその件数が増えていたといいます。

警察はクマによる被害である可能性が濃厚として、調べを進めるものとみられます。

■遺体がみつかった場所の近くの山道（画像）