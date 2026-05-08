「首のほくろ..きっとそうだよね?」クレしん公式X、実写版風間くん公開にファン歓喜！「髪型的に、、」
クレヨンしんちゃんの公式X（旧Twitter）は5月8日、投稿を更新。実写コンテンツ『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』の新ビジュアルを公開し、話題を集めています。
【写真】実写版風間くんの新ビジュアル
この投稿には、アニメで主人公・野原しんのすけを演じている声優の小林由美子さんが「風間君に何が…！？」とコメント。
また、ファンからは「後ろ姿だけでイケメンなトオルちゃん誰かな？」「役者さん誰だろ？」のほか、「首のほくろ..きっとそうだよね?」「野村康太くんじゃない？」「頭の形というか髪型的に、、渡邊圭祐に1票」「井上祐貴くんと予想！」と俳優を推測する声も寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】実写版風間くんの新ビジュアル
「役者さん誰だろ？」同アカウントは「トオルちゃん、どうしたの！？」とつづり、1枚の画像を投稿。コカ・コーラの商品「やかんの麦茶」とアニメ『クレヨンしんちゃん』がタッグを組んだ実写化ショートムービー『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』の新ビジュアルです。写真には「しんのすけ、お前に聞きたいことがあるんだ。風間トオル(25)」という文字とともに、後ろ姿の男性が写っています。爽やかな黒髪が印象的ですが、一体誰が演じているのでしょうか。
また、ファンからは「後ろ姿だけでイケメンなトオルちゃん誰かな？」「役者さん誰だろ？」のほか、「首のほくろ..きっとそうだよね?」「野村康太くんじゃない？」「頭の形というか髪型的に、、渡邊圭祐に1票」「井上祐貴くんと予想！」と俳優を推測する声も寄せられています。
「野原一家はもちろん、あの人も登場…！？」同アカウントは4月3日に『もうひとつのクレヨンしんちゃん やかんの家族だゾ！』シーズン2のティザームービーを公開。「野原一家はもちろん、あの人も登場…！？」とつづっていますが、風間くんのことでしょうか。動画内では俳優の高橋文哉さん演じるしんのすけに麦茶を渡す男性の手元が写っています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:熱帯夜)