“寝てる間に、カフェレベル。”冷蔵庫で仕込むだけの水出しボトルが40%オフ
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2026年5月8日は、ストレーナーにコーヒー粉を入れ、水を少量ずつ注いだら、冷蔵庫で約8時間抽出するだけで美味しいコーヒーが楽しめる、HARIO（ハリオ）の「フィルターインコーヒーボトル FIC-70-PGR」がお得に登場しています。
■この記事で紹介している商品
冷蔵庫に入れて8時間待つだけ、水出しならではのクリアな味わいが楽しめるHARIOのコーヒーボトルが40％オフの大セール中！
HARIO（ハリオ）の「フィルターインコーヒーボトル FIC-70-PGR」が、Amazonで40％オフの大セール中！ コーヒー粉と水だけで手軽に水出しコーヒーが作れる、ワインボトル型のアイテムです。冷蔵庫で約8時間抽出するだけで、苦味や雑味を抑えたスッキリした味わいが楽しめますよ。
このボトルの魅力は、じっくり水で抽出することで、コーヒー豆本来の味と香りを引き出せるところ。お湯で淹れるコーヒーに比べて、タンニンやカフェインが出にくく、ナチュラルで柔らかな口あたりに仕上がります。
使い方もシンプル。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、水を少量ずつ注いだら、冷蔵庫で約8時間抽出するだけ。抽出前にボトルをゆっくり左右に振ることで、さらに抽出を促進できます。暑い季節の常備コーヒーとしても便利です。
フィルター付きだから、そのまま注げるのがラクですよ
細かなメッシュの長いストレーナー付きなので、抽出後はそのままグラスへ注げます。別途フィルターを用意する必要がなく、作る・保存する・注ぐまでを1本で完結できるのがポイント。
ワインボトル型のスタイリッシュなデザインも秀逸。冷蔵庫に入れていても生活感が出にくく、キッチンやテーブルにそのまま置いてもサマになります。実用性だけでなく、“見せたくなる”コーヒーボトルとしても◎。
毎日のアイスコーヒーをもっと手軽に、もっと美味しくしたい人にちょうどいい1本。これからの季節に向けて、今のセール価格で購入を検討しておきたいですね。
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なお、上記の表示価格は2026年5月8日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください
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Source: Amazon.co.jp