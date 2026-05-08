Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月8日は、ストレーナーにコーヒー粉を入れ、水を少量ずつ注いだら、冷蔵庫で約8時間抽出するだけで美味しいコーヒーが楽しめる、HARIO（ハリオ）の「フィルターインコーヒーボトル FIC-70-PGR」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

HARIO(ハリオ) フィルターインコーヒーボトル 650ml ペールグレー 水出しコーヒー 日本製 プレゼント ギフト 贈り物 FIC-70-PGR 1,655円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

冷蔵庫に入れて8時間待つだけ、水出しならではのクリアな味わいが楽しめるHARIOのコーヒーボトルが40％オフの大セール中！

HARIO（ハリオ）の「フィルターインコーヒーボトル FIC-70-PGR」が、Amazonで40％オフの大セール中！ コーヒー粉と水だけで手軽に水出しコーヒーが作れる、ワインボトル型のアイテムです。冷蔵庫で約8時間抽出するだけで、苦味や雑味を抑えたスッキリした味わいが楽しめますよ。

このボトルの魅力は、じっくり水で抽出することで、コーヒー豆本来の味と香りを引き出せるところ。お湯で淹れるコーヒーに比べて、タンニンやカフェインが出にくく、ナチュラルで柔らかな口あたりに仕上がります。

使い方もシンプル。ストレーナーにコーヒー粉を入れ、水を少量ずつ注いだら、冷蔵庫で約8時間抽出するだけ。抽出前にボトルをゆっくり左右に振ることで、さらに抽出を促進できます。暑い季節の常備コーヒーとしても便利です。

フィルター付きだから、そのまま注げるのがラクですよ

細かなメッシュの長いストレーナー付きなので、抽出後はそのままグラスへ注げます。別途フィルターを用意する必要がなく、作る・保存する・注ぐまでを1本で完結できるのがポイント。

ワインボトル型のスタイリッシュなデザインも秀逸。冷蔵庫に入れていても生活感が出にくく、キッチンやテーブルにそのまま置いてもサマになります。実用性だけでなく、“見せたくなる”コーヒーボトルとしても◎。

毎日のアイスコーヒーをもっと手軽に、もっと美味しくしたい人にちょうどいい1本。これからの季節に向けて、今のセール価格で購入を検討しておきたいですね。

HARIO(ハリオ) フィルターインコーヒーボトル 650ml ペールグレー 水出しコーヒー 日本製 プレゼント ギフト 贈り物 FIC-70-PGR 1,655円 （40%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞HARIOのアイテム一覧はこちら

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2026年5月8日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！節約便利機能｢PLUG Wishlist｣無料だよ

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp