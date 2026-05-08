プロボクシングＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者アンソニー・オラスクアガ（２７）＝米国／帝拳＝が７月１１日（日本時間同１２日）、米カリフォルニア州サンフランシスコで、ＷＢＯ世界同級１４位アンディ・ドミンゲス（２８）＝メキシコ＝と６度目の防衛戦を行うことが決定。７日（日本時間８日）、サンフランシスコの船上で記者会見が行われた。

オラスクアガは、世界３階級制覇王者・中谷潤人（２８）＝Ｍ・Ｔ＝が１５歳の時から一緒にボクシングに励んできた親友で、今月２日には井上尚弥（３３）＝大橋＝との東京ドーム決戦で中谷をサポートするために来日していた。日本ボクシング史上最多となる５万５０００人が集まった東京ドームの雰囲気に感激していたオラスクアガだが、今度は自身が、ボクシングイベント史上最多の観客動員数を集める興行のメインイベンターを務めることになった。

複数の米国メディアによると、現在の米国におけるボクシングイベントの最高観客動員数は、１９４１年８月にウィスコンシン州ミルウォーキーのジュノー・パークで行われたトニー・ゼール対ビリー・プライヤー（ともに米国）戦で集めた１３万５１３２人とされている。ゼールはＮＢＡ世界ミドル級王者だったが、この試合はノンタイトル戦。ビール会社がスポンサーとなって会場を無料開放し、試合はゼールが９回ＫＯ勝ちした。ちなみにレフェリーを務めたのは、元世界ヘビー級王者のジャック・デンプシー（米国）だった。今回、オラスクアガの防衛戦をメインイベントとした興行で、入場料を無料にして米国での観客動員数更新を狙っているという。このイベントは「歴史が作られる瞬間」と銘打たれている。

オラスクアガは今年３月、横浜ＢＵＮＴＡＩで飯村樹輝弥（２８）＝角海老宝石＝に９回ＴＫＯ勝ちして、５度目の防衛に成功。目標にしていたＷＢＯリングを手にした。ドミンゲスは昨年７月、バイロン・ロハス（３５）＝ニカラグア＝に判定勝ちして以来の試合となる。７日の船上会見で、オラスクアガはドミンゲスと約１６秒間のフェースオフで闘志をぶつけ合った。

戦績はオラスクアガが１２勝（９ＫＯ）１敗、ドミンゲスが１３勝（６ＫＯ）１敗。