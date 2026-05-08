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ブラウンは電動歯ブラシ「オーラルB iO6」を33％オフの24,900円（税込）で販売しています。

ブラウン 電動歯ブラシ オーラルB 【定番モデル】 iO6 お口・歯ぐきのトータルケア トラベルケース+ 替えブラシ3本付き iOM6.3V6.2K BK 【Amazon.co.jp 限定】 Braun \24,900 （2026/05/07 16:56時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

独自の「丸型回転」×「遠心マイクロモーション」で充実の磨き上がりを実現！

↑ ブラウンの「オーラルB iO6」。

オーラルB iO6は、自宅にいながら歯科クリーニング後のような磨き上がりを叶えてくれるとうたう電動歯ブラシ。

歯を1本1本包み込む「丸型回転」に加え、ブラシ1本1本まで振動させる「遠心マイクロモーション」機能を搭載。また水に溶けにくい歯垢も物理的にこすり取れるため、たった2分のブラッシングでプレミアム音波水流ブラシと比べて約1.5倍も歯ぐきのキワの歯垢を除去できるといいます。

正しい歯磨きをサポートするスマート機能も充実しています。「スマート押し付け防止センサー」が適切なブラシ圧をリングカラーで教えてくれるため、歯ぐきへのダメージを防ぎます。

標準のクリーンモードのほか、やわらかクリーン、ホワイトニング、歯ぐきケアなど計5つのモードを備えており、お口の状態に合わせたトータルケアが可能です。さらに本製品はAmazon限定モデルとして、トラベルケースと替えブラシが3本付属しています。

特別なセットでお買い得感のあるこのタイミングに、ぜひチェックしてください！

ブラウンの電動歯ブラシが今なら24,900円！

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