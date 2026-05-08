酸いも甘いも噛み分けた孤高のお笑い芸人・東ブクロ（さらば青春の光）のお悩み相談連載「東ブクロの『こわいもんなし』」。

恋のお悩み、仕事のお悩み、日常のふとしたお悩み、そして性のお悩み......まで、東西南北森羅万象、どんな悩みも東ブクロがズバッと解決!!

【画像】東ブクロ氏のヘヴィなまなざし

【同級生が一段下に見えた】

【お悩みNo.185】高校生のときに付き合っていた元彼とのエッチが忘れられません。私は昔から性欲が強く、高校生男子にも勝てそうなレベルです。当時の彼氏とはお互い初めてでよく盛（さか）っていました。その彼と別れてから一切出会いがなく、ふとその過去を思い出して浸っています。

今も彼のことを好きというわけではありませんが、彼にとって私が「初めての相手」として少しでも特別な存在として残っていたらうれしいな、と思ってしまいます。よく「女性は初めての相手を忘れられない」と言いますが、男性はどうなのでしょうか？【PN：えびちゃん・10代・女性・学生】

＊ ＊ ＊

――初体験は覚えていますか？

まあそれは覚えてはいるでしょう。具体的なことは忘れてしまったけど、鮮明に覚えてる部分もありますね。

――誰にとっても初めては衝撃的な体験ですから。

こういう機会に何回も反芻（はんすう）するっていうのもあるでしょうけど、やっぱり忘れられないですよね。

でも、あのセックスが一番だったかといったら、別にそんなことはないんです。思春期の頃に、大人の階段を一歩登ったってことが特別だったんでしょうね。セックスしたあとの自分が見た景色は、昨日までとは全然違いましたからね。

――初体験後はどんな景色が見えたんでしょう？

学校の同級生が一段下に見えましたね。「なんや、お前らはまだおとなしく座って授業受けてんのか。俺はもう童貞やないんだぞ」みたいなね。

――よくわからない万能感を手に入れてしまった。

とにかく、一気に大人になったような感じがしたんです。

――初セックス以外に大人の階段登ったと感じたことはありましたか？ 私は運転免許を取った時にそれを感じました。

ほんま最近ですけど、今年に入ってからキャッシュレス決済デビューをしたときですかね。

――あまりに遅くないですか。

今年1月の話です。遅いかもしれないけど、確実に上ったからね。これがみんなが言うてた「アレ」かって思いましたね。それまでは財布の中の小銭を綺麗に使い切った時のなんともいえない達成感が好きだったんですけど、最近はみんなキャッシュレスだから、コンビニで後ろの客の視線に耐えられなくなってしまった。

――ということはそれまではブクロさんが下に見られてたんです。

そうか。今はレジ前でうろたえてる人を上から見てますけどね。

――それは昨日の自分ですからやさしくしてあげてください。しかし、頑（かたく）なに電子決済を拒んでいた理由があるのでしょうか。

信用できなかったんです。レジでお金やクレジットカードの情報を吸い取られるんちゃうかと。

――おじいちゃんと言ってること変わらないですね。

だからこそ安心して使えるようになったときは、一歩階段を上ったような気がしたんです。来週になったら忘れてしまうでしょうけど、ふと思い出すことがあるのかもしれません。そんな日は人生でそうそうあるわけじゃない。忘れるわけもないし、忘れる必要があるんかなと思いますけどね。

【ぼんやりとした指示は一番ダメ】

【お悩みNo.186】エロ本やAVで女の子が「めちゃくちゃにして欲しい」って言うことがありますが、どのくらいめちゃくちゃにしていいのでしょうか？ そもそも「めちゃくちゃ」ってなんでしょうか？【PN：イクノーベル・20代・男性・会社員】

＊ ＊ ＊

――明らかにAVの見過ぎの方からの質問です。

ほんま、AVでしか聞いたことないですよ。実際にそんなこと言われたことないですし。

――気持ちよくして、は言われたことある。

まあ、あるかな。

――好きにしていいよって言われたらどうです？

それを言われたら困りますね。「だいぶ風呂敷広げられたな」と思いますし、興奮しなくなりますね。

――好きにしていい子だと自己紹介された時点で興味がなくなってしまう。

そう。制限があるからおしっこ見たい。自分からぜんぶ提供してはダメなんですよ。攻略しがいがない。

――ちなみに、そう言われたらめちゃくちゃにします？

いや、できないでしょう。めちゃくちゃにしてって言ってめちゃくちゃにするようなやつがいますか？ たとえば、マンションのベランダに裸で出して窓に鍵かけてもいいってことでしょう。それをされても受け入れるってことなんですかね。

――「そういう方向性のめちゃくちゃじゃなくて」と言われそう。

じゃあ言うたらあかんねん。

――めちゃくちゃの基準って難しいですね。

それやったら「お尻を叩いて」とか、「首を絞めて」とか個別に指示してくれるとうれしい。 ぼんやりとした指示を出すやつは一番ダメ。

――もっと具体的な指示をくれと。

ディレクターに「じゃあ後半盛り上げて」とか適当に指示されたりすると、どこをどう盛り上げんねんって思います。それと同じ。

――社会人たるものきちんとした指示が求められる。

そう。雑な要望はしない方がお互いのためです。だったら、あそこを20分じっくり舐めてと指示されたほうがマシですね。まあ舐めませんけど。

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●東ブクロ

1985年10月6日生まれ 大阪府茨木市出身

〇2008年に現在の相方である森田哲矢とお笑いコンビ『さらば青春の光』を結成。2017年に本名の東口宜隆から現在の芸名である東ブクロに改名した。芸能界を代表するプレイボーイとしても知られており、スキャンダルも含め多くの浮き名を流してきた。

公式YouTubeチャンネル『さらば青春の光Official

取材・文・撮影／キンマサタカ